Accidente aéreo deja 7 muertos en lago de Tennessee, Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer los nombres de los pasajeros a bordo de un pequeño avión que se estrelló en un lago de Tennessee el sábado por la mañana, creyendo que se presume que todos están muertos, incluido un autora cristiana y su esposo.

La Verdad Noticias informa que los nombres son William J. Lara, Gwen S. Lara, Jennifer J. Martin, David L. Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters y Brandon Hannah, todos de Brentwood, Tennessee.

A las 10:53 am del sábado por la mañana, un CESSNA 501 de 1982 partió del aeropuerto de Smyrna en dirección a Palm Beach International. Poco después del despegue, el pequeño jet se estrelló contra el lago Percy Priest, informó un portavoz del gobierno del condado de Rutherford en un comunicado a Estaciones de televisión FOX el sábado.

Avión sufre accidente en lago de Tennessee

Según medios de Estados Unidos, el pequeño avión está registrado a nombre de JL&GL Productions LP, una sociedad formada por el gurú de la dieta cristiana con sede en Brentwood Gwen Shamblin Lara y su esposo, Joe Lara. Sin embargo, los investigadores no están confirmando el registro en este momento.

Gwen era conocida por fundar los estudios bíblicos Weigh Down Workshop. Combinó su experiencia médica y nutricional con su dedicación al cristianismo para fundar lo que eventualmente se convirtió en el seminario de pérdida de peso número uno en el mundo, según su biografía en Remnant Fellowship Church.

Dueños del avión eran conocidos en el mundo

Los talleres de los dueños del avión se llevaron a cabo en iglesias de todo Estados Unidos y, a fines de la década de 1990, eran conocidos internacionalmente en la mayoría de las iglesias protestantes, católicas y evangélicas.

Gwen Shamblin y The Weigh Down Workshop aparecieron en programas como 20/20, Larry King Live y The View, así como en revistas como Good Housekeeping y Woman's Day, según su biografía.

Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos están examinando el lugar del accidente del pequeño aviónmientras realizan operaciones de búsqueda y rescate. Se pidió a los navegantes que se mantuvieran alejados de la zona y se solicitó la asistencia de civiles.

