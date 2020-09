Acceso a vacuna CONTRA Covid DETERMINARÁ reactivación económica, dijo Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que la vacuna contra el Covid-19, será determinante para la reactivación de la economía mexicana, pues estaría jugando un papel muy importante.

“El acceso a la vacuna va a determinar la capacidad de reactivar la economía más rápido, y también va a ser una ventaja comparativa o competitiva respecto a otros países”, aseguró el funcionario.

“Si un país se retrasa en el acceso a la vacuna, va a ser muy costoso”, agregó Ebrard.

Según explicó, México participa “en la iniciativa internacional multilateral que se ve como la más promisoria, que se llama Covax”.

“Somos 190 países. Vas a pagar las vacunas a diferentes precios y hay un subsidio cruzado: los países más pobres pagarán menos y los países más ricos pagarán más. Eso permite que muchos países tengan acceso, independientemente de su nivel. Estamos en la renta media dentro de la tabla”, detalló.

Hoy en día, hay 18 vacunas en fase dos o tres de desarrollo, y de ese número saldrán las que Covax surtirá el próximo año, aunque aún no se tienen fechas para esa etapa.

Ebrard destacó que se ha instalado una cadena de producción en América Latina para tener la vacuna en la región, con la colaboración entre gobiernos e iniciativa privada, como muestra el acuerdo con la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca, para traer al país la vacuna que está desarrollando esta empresa.

“Va a ser un ejemplo de lo que podríamos lograr trabajando de esta manera”. Se espera que para noviembre se cuenten con los resultados de la fase tres de esta vacuna y, si la Cofepris da el visto bueno, comenzará la producción.

Sin ofrecer detalles, el canciller dijo que México tiene otros ofrecimientos para participar en la fase tres de pruebas de la vacuna del laboratorio Sanofi, así como de una vacuna italiana, dos chinas, la vacuna rusa y la estadounidense Janssen.

Una vez que se cuenta con la vacuna, Ebrard adelantó que el personal médico sería el primero en recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

“Seguramente la Secretaría de Salud ya tiene listo eso y lo irá dando a conocer para que tengas el mayor impacto posible con las vacunas que tengas disponibles. El objetivo estratégico es que México llegue a tiempo y que no tengas un desfase”.

Colaboración

El canciller destacó el trabajo que realizó México junto con Estados Unidos, China y la Unión Europea para contar con los suministros necesarios para la atención de pacientes: equipo de protección para el personal médico, ventiladores, por citar algunos ejemplo.

La SRE también trabajó en la repatriación de mexicanos que se quedaron en diferentes países del mundo.

“Hoy tenemos cuatro ventiladores distintos desarrollados en México”, comentó el canciller. “Ahora, esos ventiladores mexicanos van a llegar a ocho países del Caribe y también a Estados Unidos, estamos en trámite para ver si lo autoriza la FDA”.

Promoción en el exterior

Los recortes en el presupuesto del gobierno federal no han tenido un impacto negativo en la operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró el canciller Ebrard.

“La SRE no ha sufrido reducciones significativas en su presupuesto. Hoy por hoy no hemos cerrado ninguna sede en el exterior, el presidente ha protegido eso. Nos gustaría tener un presupuesto muchísimo mayor. En síntesis no tienes un impacto relevante para hacer nuestra tarea: promover los intereses económicos de México, defender a nuestras empresas, favorecer el turismo”, aseguró el responsable de la política exterior mexicana.

“Nos gustaría tener un presupuesto importante en promoción, sería una buena herramienta, pero no es algo que impida hacer el trabajo”, agregó.

Además de la relación con Estados Unidos (el mayor socio comercial de México) y China, la SRE también trabaja para tener una mayor presencia en regiones como Medio Oriente.

“En China estamos trabajando, -el enfoque allá es más e promoción que de protección- hay muchas posibilidades de hacer cosas interesantes en ese mercado. Vamos a aumentar el número de consulados”, precisó Marcelo Ebrard.

“En Medio Oriente tenemos una presencia mayor de lo que teníamos. Países como Emiratos (Árabes Unidos), Qatar, incluso Arabia Saudita, son grandes inversionista en el mundo que no están en México y queremos que estén. Estamos trabajando en ello”, agregó.

El canciller mexicano comentó también que se trabaja de forma conjunta en Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en lo que tiene que ver con el tráfico de armas “porque su impacto es muy negativo para México. La prioridad es cómo lograr que se reduzca ese tráfico de armas hacia México”, explicó.

El futuro de México

Marcelo Ebrard no piensa en 2024. “Ahorita lo que hay que hacer es que venga la vacuna y que reactivemos la economía de México y después vemos que sigue. Si empiezas a pensar en el 2024, lo más probable es que te equivoques porque vas a descuidar lo que tienes que hacer todos los días”, dijo.