Abuelo y su nieto mueren calcinados en Estados Unidos

Estados Unidos fue el país sede de un trágico incendio en un edificio que cobró la vida de un niño de apenas 5 años de edad y su abuelo; los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por ellos.

Abuelo y nieto mueren

Los trágicos hechos se registraron la madrugada de este martes 4 de febrero en un edificio que está ubicado sobre la cuadra 4700 West 12th Place, en Cicero. En el siniestro cobró la vida de un niño de apenas cinco años y de su abuelo.

Luego del siniestro, los elementos del cuerpo de Bomberos, arribaron al lugar de los hechos con el objetivo de sofocar las llamas; el edificio estaba envuelto en llamas de arriba abajo y también había fuego en la escalera trasera, por ello, les fue imposible salir a ambos y los bomberos tampoco pudieron rescatar al menor y a su abuelo.

Afortunadamente los otros habitantes del edificio, lograron huir justo a tiempo; de acuerdo con medios locales, el incendio se pudo controlar alrededor de las 3:30 horas.

De momento se desconocen las causas de generaron el siniestro, mismo que cobró la vida de al menos dos personas; se desconoce el número total de personas heridas.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que el siniestro fuera causado, y aunque de momento no hay alguna hipótesis confirmada, no descartan que esta haya sido la causa principal del incendio que cobró la vida de un niño de cinco años de edad y de su abuelo.

Se cree que perdieron la vida por asfixia y posteriormente, sus cuerpos se quemaron.

