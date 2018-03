Abuelito abandonado publica anuncio para buscar compañía en Navidad

ALEMANIA.- En Berlín pronto llegará la Navidad y un pensionista viudo pensó que no se quedaría solo en casa ni se hundiría en la autocompasión. Por eso, ideó buscar compañía a través de una nota que escribió en un tablón de anuncios de un supermercado local: "¿Dónde pueden los pensionistas solitarios, viudos, encontrar un lugar para celebrar en un pequeño círculo la Navidad?". Lisa, una funcionaria de 27 años que prefiere permanecer anónima, descubrió la nota por casualidad, y conmovida le hizo una fotografía con su smartphone, ennegreció los nombres y detalles de contacto y publicó la foto en su perfil de Facebook.

Según Stuttgarter Nachrichten, la imagen se compartió casi 5000 veces. Durante la noche, recibió cientos de solicitudes de miembros de Facebook que querían invitar al hombre a unirse a ella y Lisa le dio el número de teléfono a la gente que Lisa pensó que era razonable y seria. "Nunca pensé que habría tantos", confiesa.

La joven explica que decidió poner la nota en la red social porque tenía miedo de que nadie se diera cuenta de la nota en los tablones de anuncio ya que la gente no presta atención a eso. No obstante, Lisa dado por finalizada la búsqueda de apoyo para el viuda porque no quiere agobiarle, pero afirma que. "Estaba muy conmovido y encantado de que tanta gente reaccionara". Ya ha escuchado todos los mensajes en su contestador automático, pero ahora ha dejado descansar el asunto. "Después de todo, todavía le quedan unos días para Navidad", dice Lisa. La emotiva nota de un viudo pensionista que busca compañía para pasar la Navidad a través de un tablón de anuncios.