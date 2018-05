Abuelitas se graban en lugar de tomar una foto y se vuelven virales.

Dos abuelitas que se encontraban en plan turista, en su intento por tomar una fotografía, se convierten en las portagonistas de un video que se hizo viral en todas las redes sociales.

Despertando comentarios como “¡Mi vida!” Y “que tiernas”, las abuelitas, posiblemente argentinas por el acento que se alcanza a detectar en el video, tratando de tomar una fotografía a la basílica del lugar donde se encontraban, empezaron a grabarse en modo selfie sin que se dieran cuenta.

"Por qué no me saca lo que estoy enfocando?… me saca aquello, allá", pregunta una de ellas.

Las abuelitas argumentan en la grabación que no es posible que el celular no puedan tomar la foto y se preguntan qué es lo que están haciendo mal, ya que no encuentran la manera de cambiar el modo selfie al modo normal de la cámara del móvil.

Mientras intentan enfocar las atracciones que las rodean, una de ellas dice "las saca al revés”, haciendo énfasis en que el celular que traen, no saca bien las fotos y que solo las saca “al revés”.

El video tiene una duración de 1 minuto 38 segundos, en el cual hasta el final, las abuelitas se deciden a pedir ayuda a unos jóvenes que se encontraban en la zona, para que las ayuden a voltear la cámara o les expliquen qué están haciendo mal. Al final de la grabación se escucha a la jóven decir, “voz estás grabando ahí” y el video termina.