Aborto legal ¿Problema o solución? Estas son las diferentes posturas

El aborto legal es ¿Problema o solución? Estas son las diferentes posturas

La legalización del aborto ha sido un tema controvertido y polarizado dentro de la sociedad mexicana y en el mundo. Por una parte, se encuentran los sectores a favor, entre los que destacan los grupos de feministas que enarbolan el objetivo de convertir el aborto en un derecho legal de la mujer.

Por otro lado, están los grupos en contra de su legalización, para quienes el aborto es sinónimo de la interrupción de una vida, ajena a la de la mujer. Al tratarse de un ADN diferente desde el momento de la concepción, es ya un ser humano en potencia a quien se debe proteger desde antes de nacer.

Y están quienes solamente están a favor del aborto en ciertas circunstancias.

La realidad es que es una práctica que se lleva haciendo desde hace muchos años, por lo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año cerca de 7 millones de mujeres son hospitalizadas por realizarse abortos en condiciones inseguras y los rangos de mortalidad oscilan entre el 4,7% y el 13,2%.

Por esta razón, la OMS insiste en la prevención basada en la educación y responsabilidad reproductiva, brindando asistencia técnica y normativa respecto al uso de métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados. De igual manera otorga asistencia respecto al aborto seguro, y al tratamiento de las consecuencias derivadas de los abortos peligrosos. Pero, ¿el aborto es un problema o una solución?

Aborto en México

Para la Andar (Alianza Nacional por el Derecho a Decidir), en nuestro país el aborto es legal, pero esto depende de las circunstancias y de la ley de cada una de las entidades federativas, son ocho las causales por las cuales se puede abortar sin ser considerado un delito:

Violación (32 estados)

Cuando la salud de la mujer está en peligro

Si está en riesgo la vida de la mujer

Malformación congénita grave del producto

Si el embarazo es producto de inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer

Si el aborto fue imprudencial (por accidente)

Si la economía de la mujer se agrava

Por decisión libre

Razones legales para abortar por estado

Estas son las razones legales para abortar por estado

El aborto en el mundo

El tema del aborto en el mundo tiene vertientes muy drásticas, en algunos países es una decisión completamente personal, en otras es un tema prohibido por completo y en otros tantos es aceptado en ciertas circunstancias, como malformaciones fetales o en casos de que sea una violación.

El Centro de Derechos Reproductivos, es una organización global en defensa legal que busca promover el derecho reproductivo, tiene una clasificación de cinco categorías el estado de aborto en cada país según el grado de restricción:

Prohibido.

Permitido para salvar la vida de una mujer.

Permitidos para preservar la salud.

Permitido bajo amplios fundamentos sociales o económicos.

Solicitud de la mujer (varía el límite gestacional).

Permitido

Argentina Uruguay Guyana Puerto Rico Cuba Canadá Estados Unidos Sudáfrica Cabo Verde Mozambique Guinea Santo Tomé y Príncipe Túnez Australia Nueva Zelanda Nueva Caledonia Camboya Vietnam Singapur Mongolia Nepal Bangladesh Rusia Corea del Norte Kazajistán Kirguistán Uzbekistán Turkmenistán Azerbaiyán Georgia Armenia Turquía Estonia Letonia Lituania Bielorrusia Ucrania Moldavia Rumania Bulgaria Grecia Macedonia Albania Serbia Montenegro Hungría Eslovaquia República Checa Croacia Bosnia y Herzegovina Chipre Suiza Alemania Dinamarca Noruega Suecia Francia Bélgica Luxemburgo China Austria Italia Holanda Irlanda España Portugal Groenlandia

Permitido en ciertos casos

Chile Bolivia Paraguay Brasil Perú Ecuador Colombia Venezuela Panamá Costa Rica Burkina Faso Belice Guatemala México Trinidad y Tobago Bahamas Reino Unido Finlandia Polonia Jordania Israel Togo Líbano Siria Arabia Saudita Qatar Kuwait Emiratos Árabes Unidos Yemen Omán Irán Afganistán Liberia Paquistán India Sri Lanka Bután Myanmar Tailandia Indonesia Malasia Brunei Papúa Nueva Guinea Benín Gana Islas Salomón Fiji Japón Corea del Sur Somalia Etiopía Eritrea Sudán Sudán del Sur Uganda Costa de Marfil Kenia Tanzania Ruanda República Democrática del Congo Malawi Zambia Zimbabwe Lesotho Eswatini Senegal Botswana Namibia Chad Gabón República Centroafricana Camerún Níger Nigeria Argelia Marruecos Mali Guinea

Prohibido

La prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo está prevista en los códigos penales de:

Honduras El Salvador Nicaragua República Dominicana Haití Jamaica Angola Congo Madagascar Mauritania Senegal Sierra Leona Egipto Irak Laos Filipinas

Organizaciones pro-vida y pro-aborto

Al rededor del mundo existen miles de campañas pro-vida y pro-aborto, las cuales tienen como finalidad, defender sus ideales en cuanto a la vida. Sin embargo, cada vez son más los países que comienzan a legalizar el aborto seguro y gratuito, lo cual ha despertado la furia de los integrantes de las organizaciones que están en contra y cada vez se llevan a cabo más manifestaciones para presionar al gobierno de los países para fijar una postura.

Recientemente se legalizó el aborto en Argentina, lo cual fue un hecho histórico y causó muchas alegrías entre diferentes grupos pero que también generó odio en redes sociales y comentarios negativos con los que se puede denotar que es un tema muy controversial al ser visto desde diferentes puntos como lo son la religión y la sociedad en general.

PRO-VIDA

Dra. Chinda Brandolino

Médico argentina con varias especialidades y con experiencia en importantes instituciones. Escritora, conferencista e investigadora. Forma parte del movimiento antiabortista latinoamericano “Salvemos las 2 vidas”.

40 Días Por La Vida

Es una organización internacional que defiende la vida mediante tres acciones fundamentales: oración y ayuno, vigilia pacífica y alcance comunitario, llevando un mensaje próvida.

Salva Una Vida

Asociación mexicana dedicada a ayudar a mujeres embarazadas, gracias a las aportaciones hechas por personas de buena voluntad que deseen apoyarlas.

Frente Nacional Por La Familia

Es un movimiento social mexicano, integrado por personas e instituciones de todo el país que promueve y defiende lo que ellos llaman 3 pilares del país: la vida, la familia y las libertades.

Vifac

Asociación civil mexicana que desde 1985 se dedica a ayudar a mujeres con embarazos inesperados para que puedan encontrar alternativas al aborto.

”Salvemos a las dos vidas”

Es un movimiento global diseñado para mantener las prohibiciones de aborto en su lugar.

PRO-ABORTO

Campaña Aborto seguro, gratuito, legal en el Distrito Federal

Esta campaña fue creada por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR)

"Mi cuerpo mis derechos"

Es una campaña global de Amnistía Internacional para poner fin al control y la criminalización de la sexualidad y la reproducción.

Ipas México

Campaña Aborto Legal en Tlaxcala

#ShoutYourAbortion

Es una campaña a favor del aborto. La campaña mediática lanzada por tres activistas estadounidenses para denunciar los tabúes que rodean el aborto.

Métodos y riesgos del aborto legal e ilegal

Aborto Inducido

El aborto inducido, es un acontecimiento dramático en la vida afectada de la mujer y su pareja. Estudios indican posibles riesgos psíquicos para la mujer.

Aborto por succión: legrado o aspiración

Puede provocar infección

Trauma del cérvix

Peritonitis

Endometritis

Laceración o perforación del útero

Hemorragia

Esterilidad

Aborto por dilatación y curataje

Son los mismos riesgos que el de succión o aspiración y además puede haber complicaciones como:

Perforación uterina

Infección del tracto genital

Absceso pélvico

Aborto por dilatación y evacuación

Son los mismos que el aborto por diltación y curataje.

Puede causar que la mujer en un futuro tenga embarazos fuera del útero

Bebés de bajo o nacer muertos

Aborto mediante inyección salina

Puede provocar embolismo (coágulo) pulmonar

Formación de coágulos intravasculares

Aborto mediante administración de prostaglandinas

Ruptura del útero

Sepsis

Hemorragias

Paro cardíaco

Vómito

Embolia cerebral

Fallo renal agudo

Aborto por nacimiento parcial

Riesgo de ruptura o perforación del útero

El aborto tiene consecuencias graves en México

Costos económicos del aborto inseguro

Muchas mujeres mexicanas y de todo el mundo, llegan a tener un embarazo no deseado en algún momento de sus vidas, por lo que se ven obligadas a tomar medidas drásticas, por ejemplo, interrumpirlo (y muchas veces de manera ilegal).

La Organización Mundial de la Salud destaca que los costos que afrontan los sistemas de salud en el tratamiento de las complicaciones de un aborto inseguro es realmente excesivo, sobre todo en naciones de escasos recursos.

En aproximadamente, catorce millones de mujeres en el mundo se enfrentaron a la práctica de un aborto clasificado como Nada Seguro, es decir que fueron practicados por personas que no se encontraban calificados en su totalidad para realizarlo.

Precio aborto quirúrgico

A continuación te mostramos precios estimado del aborto quirúrgico según la semana de embarazo en la que te encuentres, el tipo de anestesia, etc:

- Hasta la 8ª semana con anestesia general o sedación

Entre $2,800 y $5,620 pesos aprox.

- Hasta la 9ª semana con anestesia general o sedación

Entre $2,800 y $6,620 pesos aprox.

- Hasta la 10ª semana con anestesia general o sedación

Entre $2,800 y $7,620 pesos aprox.

- Hasta la 11ª semana con anestesia general o sedación

Entre $2,800 y $8,620 pesos aprox.

- Hasta la 12ª semana con anestesia general o sedación

Entre $2.800 y $9.620 aprox.

Costo promedio del aborto inseguro en el Mundo

A decir de la OMS, los abortos inseguros y sus consecuencias acarrean fuertes costes para las organizaciones de salud, quienes socorren en las secuelas por abortos inseguros.

Costos económicos del aborto inseguro el mundo

Posturas ante el aborto

Sociedad

De acuerdo con un sondeo de La Verdad Noticias, realizado a trabajadores de edad media y con escolaridad universitaria donde el 75% eran mujeres y en un 25% hombres reveló lo siguiente:

El 100% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la propuesta del aborto legal.

El 87% de los entrevistados puede diferenciar la legalización de la despenalización, por lo que se comprende que un acto permite realizarlo mientras que otro revoca un castigo para quienes lo practican.

El 100% admitió que, de no practicar un aborto, la legalidad del acto ante las leyes no afectaría sus vidas.

El 62% de los entrevistados cree que la sociedad en Quintana Roo está preparada para la aprobación del aborto legal, el 25% cree que no lo está y el 12% opinó que no se trata de que esté lista la sociedad o no, sino de respetar los derechos humanos.

El 88% de los entrevistados optaría por abortar en caso de que ella o su pareja esté en peligro de muerte, el 12% reveló que no sabría si realizaría esta acción.

Esta es la postura de la sociedad ante el aborto

Especialistas

En países donde las leyes admiten el aborto bajo condiciones amplias (razones médicas, motivos socioeconómicos, o a solicitud de la mujer), coexisten sectores de médicos con posiciones diversas, desde las cuales unos favorecen la libre elección de las mujeres, otros aprueban el procedimiento sólo en determinadas situaciones, y otros se oponen a él.

Iglesia católica

El obispo de la diócesis de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo ha respaldado a la iglesia católica y sus principios de respeto a la vida, en cada una de sus oportunidades para hablar del tema reitera que el aborto es un crimen y reprueba la despenalización.

“La iglesia católica, no sólo de México sino universal siempre estará en oposición a esos intentos contra la vida humana”, señaló.

