Ablación genital femenina: ¿Qué es y dónde se practica?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la describe como "cualquier procedimiento que lastima los órganos genitales femeninos por razones que no son médicas"

La ablación genital es un procedimiento en el que los tejidos de los órganos genitales femeninos son cortados, lesionados o eliminados parcial o totalmente. Esto puede producir hemorragias graves y problemas urinarios, y posteriormente quistes, infecciones, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido

Ablación genital femenina

¿Por qué se practica?

En muchos de los países donde la mutilación genital femenina se lleva a cabo, la violencia contra las niñas y las mujeres es socialmente aceptable, y esta práctica constituye una norma social profundamente arraigada en la desigualdad de género

Desigualdad de género

Existen diversas razones por las cuales se practica. Mientras que en algunos casos se considera un rito de transición a la madurez, en otros casos se concibe como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. La mutilación genital femenina se practica en muchas comunidades debido a la creencia de que garantiza el futuro matrimonio de las niñas y el honor de las familias. Algunas personas la asocian con creencias religiosas, aunque no existen textos religiosos que obliguen a practicarla

¿En qué países se practica la ablación?

De acuerdo a un informe de la ONU, la mutilación genital femenina se continúa practicando en casi 30 países africanos, aunque en casi todos el procedimiento está prohibido

En África, la práctica es común en ciertas comunidades de estos 30 países: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Etiopía, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Uganda, Yibuti y Zambia

Testimonio

Abida Dawud ha sufrido. Procede de la región etíope de Afar, donde la prevalencia de la mutilación sigue siendo extremadamente alta, pues alcanza el 91%. La tasa de mortalidad materna en la región es cinco veces superior al promedio nacional

Abida Dawud, superviviente de la mutilación genital femenina, camina en el desierto de Afar en el norte de Etiopía.

“Solía preguntarle a mi madre por qué me había hecho esto. La interrogaba sobre por qué me expuso a tanto sufrimiento. Me prometí que no mutilaría a mi hija”, dice Abida Dawud en un relato al Fondo de Población de las Naciones Unidas, una de las agencias líderes en la lucha contra este flagelo

“Quiero decirle al mundo: detengan la mutilación genital femenina; me ha perjudicado y ha arruinado mi vida. Si no la frenan, serán testigos del sufrimiento”, afirma Dawud.