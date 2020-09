ASUS ZenFone 6 recibe su primera actualización beta de Android 11

ASUS inició el programa beta de Android 11 para el ZenFone 6 hace aproximadamente un mes, el mismo teléfono se vende como ASUS 6Z en el mercado indio, que también es elegible para la iniciativa beta.

El OEM taiwanés aún no ha publicado una cronología adecuada de su plan de implementación de Android 11, pero eso no significa que no pueda probar la versión más reciente de Android en su teléfono, la primera compilación de Android 11 ya está disponible para ASUS ZenFone 6 para pruebas iniciales.

El número de versión de la nueva compilación es 18.0610.2009.37, que es un salto bastante pronunciado con respecto al último firmware estable basado en Android 10 (17.1810.2009.176).

La actualización trae todas las nuevas características incluidas en la base de código estable de Android 11, junto con mejoras menores en la propia máscara ZenUI de ASUS, por ejemplo, el módulo PowerMaster ahora está integrado con la configuración de la batería para evitar la redundancia.

Además, se han eliminado algunas funcionalidades del lanzador, como la agrupación inteligente y la compatibilidad con paquetes de iconos, ASUS también ha habilitado la navegación por gestos en lanzadores de terceros.

Cambios en el formato beta de Android

Cambios para ZenFone 6

El registro de cambios completo de la primera actualización de Android 11 para el ZenFone 6 se enumera a continuación:

Sistema actualizado a Android 11. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de actualizar a Android 11. Si desea degradar la versión de software del dispositivo a Android 10 mediante un paquete de software oficial, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo. Algunas aplicaciones de terceros no son compatibles con Android 11. Se eliminó la escucha privada y la ayuda de ZenUI. Funciones de PowerMaster integradas en la configuración de la batería. Se eliminó el motor de análisis de Avast. Se eliminaron las funciones de paquetes de iconos y alineación de iconos de grupo inteligente. Se permite organizar los iconos de las aplicaciones en pantallas cruzadas después de tocar el área vacía. Se introdujo el nuevo diseño ZenUI. Soporte para mantener la conexión Bluetooth cuando el modo avión está activado. Se agregó el historial de notificaciones y la configuración de burbujas. Admite gestos de navegación para el lanzador de terceros.

Aparentemente, no hay OTA incremental, por lo que los usuarios de ZenFone 6 que se inscribieron para la prueba beta deben descargar el ZIP de actualización de tamaño completo que pesa aproximadamente 1.4GB.