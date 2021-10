AMLO solicitó a Israel la extradición de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

AMLO solicitó extradición de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa y fue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, población y migración, quien leyó la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett el pasado 23 de septiembre sobre el caso Ayotzinapa.

López Obrador pidió al Primer Ministro de Israel atención en el proceso de extradición de Tomás Zerón De Lucio, por las denuncias de tortura y manipulación de evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que anteriormente se dijo que AMLO envió carta al ministro de Israel para pedir la extradición de Tomás Zerón pero no se conocía el contenido del mismo, hasta ahora que fue dada a conocer desde Morelos.

Carta de AMLO al Primer Ministro israelí

Tomás Zerón De Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto. Ahora AMLO pide extradición de Tomás Zerón.

“El funcionario que desde uno de los mas alto niveles del orden federal, operó esta colusión criminal cometiendo entre otros delitos, el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que esta ratificada por la Interpol”.

La carta agrede: “El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Zerón De Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de procuración de justicia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona”.

De igual manera se dijo que el proceso de extradición es prioritario para México, pues de esta forma se busca devolver la transparencia y justicia a la vida pública, así como el reconocimiento y la reparación del daño, tanto para las víctimas directas como para centenas de familias mexicanas que exigen justicia.

¿Quién es Tomás Zerón?

Ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en uno de los momentos más intensos en violencia de México, Tomás Zerón era titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Zerón formó parte de la investigación que arrojó la conocida “Verdad Histórica” en la que se aseguró que un grupo criminal asesinó y quemó a los jóvenes, pero no mencionó ni incluyó las relaciones de la policía estatal y militar con el crimen organizado.

Por lo anterior Zerón es acusado de secuestrar, torturar, y manipular evidencia en las indagatorias del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de malversar alrededor de 50 millones de dólares de fondos públicos.

En 2019 el ex funcionario huyó a Canadá y para septiembre de ese año se dirigió a Israel, un país que no cuenta con un tratado de extradición con México.

Israel en el caso “extradición de Tomás Zerón”

Embajador de Israel negó que extradición de Zerón sea por cuestiones políticas.

El embajador del Estado de Israel en México, Zvi Tal, negó a través de sus redes sociales oficiales que el caso de extradición de Tomás Zerón se relacione con cuestiones políticas.

Esto luego que el diario The New York Times dijera que “Tomás Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel”, donde presuntos funcionarios informaron que el “forcejeo diplomático” ha complicado la extradición, pues, hasta ahora, Israel no habría tomado medidas sobre la solicitud de asilo o la petición del gobierno.

En hilo de Twitter continuó y dijo “Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición”, y confirmó que las autoridades de ambos países han estado en contacto directo, y “han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí”.

Para cerrar, Zvi Tal aseguró que no existe ningún retraso en el asunto de la extradición de Tomás Zerón, y culminó con etiquetas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a su titular, el canciller Marcelo Ebrard.

