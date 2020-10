AMLO siempre atento al Covid-19: se realiza prueba cada semana

En la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que es transmitida en las redes sociales de La Verdad Noticias, aseguró que cada semana se realiza la prueba de Covid-19.

AMLO fue cuestionado acerca de los recientes hechos relacionados a la confirmación del contagio del almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina (Semar), con quien tuvo contacto por lo menos dos días antes de dar a conocer la noticia.

El presidente Andrés Manuel, indicó que no ha presentado síntomas que indiquen que se ha contagiado de coronavirus, pues Rafael Ojeda no es el primer miembro de su gabinete que resulta positivo a Covid-19 y que ha tenido contacto previo con él.

"Yo me cuido, guardo la sana distancias, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas”, declaró AMLO en La Mañanera.