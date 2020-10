AMLO pide "TAMBO" para quien AGREDA a las mujeres (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se mostró a favor de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impide ser candidato a un cargo de elección a todos aquel que haya cometido violencia contra las mujeres.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, misma que es transmitida por las redes sociales de La Verdad Noticias, el mandatario avaló la propuesta del instituto, al asegurar que quien agrede a una mujer debe sí ser candidato, pero para estar preso.

“Está bien, yo lo veo bien. Quién agrede a una mujer no debe de ser candidato o representante, debe de ser candidato pero al tambo. No conozco la resolución pero si es así yo creo que está bien, un golpeador de mujeres pues no puede ser candidato, imagínense, eso no se debe de permitir”, expresó AMLO.

AMLO presidente se mostró a favor de un castigo contra agresores de mujeres

AMLO en contra de la violencia contra las mujeres

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los nuevos lineamientos para erradicar la violencia política de género, que obliga a los partidos políticos a negar candidaturas a quienes tengan algún tipo de historial violento contra las mujeres en cualquier ámbito y, al registrar a sus candidatos, tendrán que presentar un “3 de 3” que así lo compruebe.

Aunque en este momento se trata de declaración firmada de buena fe y bajo protesta de decir verdad, el INE vigilará su cumplimiento en los hechos.