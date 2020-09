AMLO exhibe nombres de políticos que estarían detrás de la protesta en Chihuahua

Tras las protestas y toma de la presa La Boquilla, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló esta mañana a políticos, entre estos a exgobernadores del PRI y del PAN por apoyar las protestas en Chihuahua y de tener prósperos negocios con el agua y de manipular a la gente para defender sus intereses personales.

Durante la conferencia matutina, dijo que la cuota de agua para Chihuahua está cubierta al 100 por ciento. “Hemos insistido que no falta el agua, que no van a quedarse sin agua (los agricultores)”,

El mandatario afirmó que las protestas que esta semana dejaron a una mujer asesinada responden a “intereses creados”, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse manipular.

“Que la gente tenga toda la información, que no se deje manipular, porque la toma tiene que ver con un movimiento político y con un acarreo, no descarto que haya gente preocupada porque se puede quedar sin agua y tienen el legítimos derecho de defender el derecho al agua. No se dejen manipular porque los que encabezan este movimiento son gente muy afortunada”, dijo el presidente.

AMLO hizo la exhibición de implicados en el conflicto en la toma de presa la boquilla en Chihuahua presenta el organigrama de los corruptos implicados detrás de este falso conflicto provocado!! pic.twitter.com/G3Lbfbypi5 — efren grimaldo (@hartode55) September 11, 2020

AMLO exhibe nombres de políticos

Los funcionarios exhibidos del PAN por su presunta relación en la incitación de protestas contra la entrega de agua de las presas a EU en son; Ismael Pérez Pavia, Alcalde de Meoqui, al que identificó como “principal incitador de la violencia en las manifestaciones.

Así como Arturo Zubía Fernández, Alcalde de Camargo; Eliseo Compeán Fernández, Alcalde de Delicias, y quien habría encabezado un contingente que atacó a campesinos el 8 de septiembre.

También fueron señalados Jorge Aldana Aguilar, presidente del módulo de riego 1 de agua, al igual que su madre, Velia Aguilar Armendariz, exdiputada federal del PAN; de igual forma estarían involucrados los diputados panistas Mario Mata Carrasco y Jesús A. Valenciano García.

AMLO exhibe políticos del PAN presuntamente involucrados

Salvador Alcántar Ortega, líder del Movimiento de Productores y Agricultores en el Estado; así como el militante panista Agustín Jaome Ramírez Licón y su hermano, el morenista Alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón.

AMLO mostró un video donde se observa al Diputado panista Jesús Alberto Valenciano pidiendo que la Guardia Nacional deje la presa La Boquilla para demostrar la relación de funcionarios panistas con el movimiento de agricultores.

“Venimos a notificarles del acuerdo de hoy, y en caso de que no accedan a retirarse entonces absténganse a las consecuencias, el pueblo de Chihuahua no se va dejar y ya se les demostró en la presa La Boquilla”, dijo el legislador en la grabación que se difundió ayer en redes sociales.

Mientras que del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Presidente exhibió a los exgobernadores César Duarte y Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza Terrazas. También mencionó a Héctor Baeza Terrazas, exalcalde de Delicias; y a Jaime Ramírez Carrasco, Alcalde de San Francisco de Conchos, un opositor de la apertura de las presas.

AMLO exhibe políticos del PRI presuntamente involucrados

Te puede interesar:Bajo investigación 17 elementos de la Guardia Nacional tras asesinato en La Boquilla

Cabe señalar que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya había culpado el 9 de septiembre a políticos de Chihuahua, incluso a exgobernadores, y a líderes agrícolas por “agitar” he incitar a la violencia en la protesta realizada en la presa La Boquilla; AMLO reafirmó dichos señalamientos.