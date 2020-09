AMLO está FELIZ con manifestación de FRENAAA, ¿Cuál es el motivo?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México dio a conocer que “los conservadores” que se manifiestan en contra de su gobierno, están en su derecho, pues si no lo hicieran, él se sentiría frustrado.

"Ahora protestan los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y corrupción por eso estoy contento, imagínense que no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado, diría no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio pero de verdad, las cosas están cambiando y la prueba son esas protestas de quienes se dedicaban a saquear, a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo", aseguró.

López Obrador expresó a sus "adversarios conservadores" que cuentan con todas las garantías para manifestarse pues su gobierno no es autoritario ni represor.

"Ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad (de México), cosa que hicimos, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, no van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, ojalá se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero unos cuantos días", añadió.

AMLO habló del plantón de Frenaaa en CDMX

AMLO habla de FRENAAA

El Presidente aclaró que no está haciendo un llamado para instalar un plantón en el Zócalo pero calificó como interesante que los manifestantes opositores a su gobierno "vivan este proceso". "Ya no es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de bajarse y acampar que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche", añadió.

Al inicio del evento, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le dijo al Presidente "su presencia entre nosotros es una muestra de cercanía con nuestra problemática, de un inicio usted dijo de forma clara que la entrega de apoyos sería sin intermediarios.

"La ayuda ha dejado de fluir". En su discurso, el ex futbolista añadió: "con su liderazgo alcanzaremos el cambio.

Le pedimos que se siga acercando al pueblo y nos distinga con sus prioridades para cerrar heridas del terremoto".

Enseguida el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, informó que hasta el año de 2018, habían sido reparados 480 inmuebles históricos "y en lo que va de esta administración, llevamos más de 600". Informó que en el estado de Morelos, donde más se resintieron los daños en esos inmuebles por el sismo, "ya vamos por arriba del 60 por ciento de inmuebles históricos y templos terminados".

En específico, señaló que la capilla de Guadalupe del siglo XVII, ubicada en este municipio, tiene daños complejos por lo que estará concluida para febrero de 2021.

"Los resultados han sido importantes, vamos avanzando y el compromiso es el de no detener la marcha. Seguimos en la restauración de los templos históricos".

En su turno el presidente de México, López Obrador, se refirió a lo que llamó "dos crisis" en el país: La pandemia de covid-19 y la económica.

"Tengo la fe que nos va a ir bien, ya va a pasar esta mala racha de mala suerte. Éste grito de la Independencia, termine diciendo viva la esperanza".

"Vamos a salir de la crisis económica y se va a llevar a cabo la cuarta transformación del país ya estamos sentando las bases del cambio verdadero por lo que ha visto la gente ya no hay privilegios, ni lujos en el gobierno".

Informó que "desde que llegamos al gobierno se empezó a atender las necesidades de la gente y que los apoyos no llegaran a través de intermediarios, sino entregarlo directos".

Ello porque esos apoyos "no llegaban, se quedaban en el camino". En esa ruta fue desgranando uno a uno los apoyos de programas que recibe la población mexicana. Informó que en Jojutla la administración federal ha destinado cinco millones de pesos para la reconstrucción en vivienda y templos.

"Los templos son obras de arte que se tienen que trabajar con mucho cuidado, no solo es albañilería, es trabajo artístico la reconstrucción de los templos".

De acuerdo al informe del INAH ya se han reconstruidos mil templos en el país pero nos faltan otros mil para terminar. Aquí hago el compromiso que se va a rehabilitar todos".