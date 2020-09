AMLO da CONTUNDENTE respuesta a FRENA sobre reclamo de su Presidencia

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio una contundente respuesta a integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), mismos que instalaron un plantón en la Ciudad de México (CDMX).

El tabasqueño recalcó que dejará la presidencia si los mexicanos se lo piden en una consulta ciudadana,

“En el primer trimestre de 2022 me voy a someter a la revocación de mandato, y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que renuncie o continúe, es un método democrático. Pueden convocar al pueblo y a quienes estén en contra para que participen, y voten, si el pueblo dice que yo me vaya, entonces sí a Palenque Chiapas, pero si el pueblo dice que me quede pues hasta 2024”, respondió el mandatario federal a los integrantes que piden su renuncia.

Este fin de semana, integrantes del FRENA instalaron un plantón de alrededor de 500 casas de campaña sobre avenida Juárez para exigir la renuncia del presidente López Obrador. Además de este plantón, los miembros de este frente han realizado diversas caravanas en el país para pedir la salida del titular del Ejecutivo Federal.

El presidente afirmó que su gobierno dará garantías a los manifestantes para que puedan ejercer su derecho a la libre manifestación y comentó que no se les permitió el ingreso al Zócalo de la ciudad de México porque existía el riesgo de provocación.

López Obrador, quien en protesta por el presunto fraude electoral de 2006 instaló un plantón en Paseo de la Reforma, recomendó a los manifestantes que no abandonen sus casas de campaña como se difundió ayer sucedió.

“Es su derecho, hay que garantizarlo, nada más que tiene que ser auténtico, no es a ver manifestaciones en carro, ahora fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean solo las casas de campaña, que se queden ahí, que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles”, afirmó.

López Obrador les recomendó a los integrantes de FRENA convencer a los legisladores de la oposición para que acepten que se adelante la revocación del mandato a 2021, para que en nueve meses se decida si continúa o no como presidente de México.

“Si ellos presentan el escrito, yo estaría de acuerdo de que no nos esperemos a marzo de 2022, sino ya en junio”, planteó.

Incluso les recomendó unirse a quienes están en contra de sus acciones de gobierno y que formen un bloque que convoque a los ciudadanos a no votar por su partido, Morena, ni sus aliados PT-PES.

Recordó que en Chihuahua ya hay un movimiento en su contra, el del PAN que ha fomentado la resistencia a que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944.

“Tienen relación con este otro grupo que se llama FRENA, tienen también a los intelectuales orgánicos, que también están en contra de nosotros, expresidentes Salinas, Calderón, otros, entonces pueden agruparse y buscar defender la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo”, destacó.