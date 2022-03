AMLO asegura que tiene ingresos "para lo básico" y es feliz.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que posee ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, además de asegurar que su felicidad no está vinculada a la cantidad de bienes materiales que tiene.

“Tengo ingresos para lo básico y soy feliz, también he aclarado que no todo el que tiene es malvado, son concepciones que se tienen, hay gente que ansía hasta de manera enfermiza el dinero y hay quienes no les importa el dinero, más que para cubrir sus necesidades básicas, soy uno de ellos”, dijo.

En La Mañanera, el presidente López Obrador dijo que realizó un testamento en el que planteó sus deseos respecto a la política en México, y rechazó que este documento tenga que ver con bienes materiales, “porque no poseo y (…) no me importa el dinero”.

Solo siendo buenos podemos ser felices: AMLO

AMLO asegura que tiene ingresos "para lo básico" y es feliz.

“Piensa que la felicidad, siempre lo he dicho, no tiene que ver necesariamente con el dinero, con acumular bienes materiales, con títulos, fama, sino con estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y el prójimo. Como soy seguidor de León Tolstoi, sostengo que sólo siendo buenos podemos ser felices”, agregó Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo afirmó que el dinero, en muchas ocasiones, puede terminar siendo una perdición, por lo que sus bienes los ha entregado a sus hijos, dejando en su testamento sólo lo referente a México, para evitar un estado de ingobernabilidad en México.

¿AMLO ya tiene listo su testamento?

AMLO asegura que tiene ingresos "para lo básico" y es feliz.

El presidente López Obrador dijo que en su testamento ya están repartidas su casa de Palenque y su terreno entre sus cuatro hijos; “no tengo otros bienes”, y cuando se sometió a un cateterismo añadió un texto en caso de su muerte, “para actuar responsablemente”.

“Hice una recomendación respetuosa, porque la Constitución establece el procedimiento para el Presidente sustituto. Sin embargo, son momentos delicados y apunté sobre cómo veía el futuro, cómo podría ser la vida pública hacia adelante”, precisó AMLO.

No obstante, al ser cuestionado de nueva cuenta sobre lo que anexó al documento, el mandatario mexicano se negó a revelar su contenido; “no se puede saber, eso lo tiene el notario”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.