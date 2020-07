AMLO asegura que nunca antes se protegió a la mujer como ahora

En la conferencia de prensa matutina de este martes 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la violencia de género que aún existe en el país y afirmó que su gobierno no ha abandonado a las mujeres y que incluso, nunca se había protegido tanto a este sector de la población como se hace en su administración. También señaló que no existe una disminución en el presupuesto que permite dar protección a las mexicanas.

AMLO manifestó que su gobierno no es como los de antes, en donde se mandaba el poder económico y ahora México vive el movimiento de transformación más importante que hay en el mundo.

Aseguró que no hay diminución de presupuesto y por ello nunca se había protegido tanto a las mujeres como se hace actualmente.

En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en México no se violan los derechos humanos; las cosas cambiaron pues el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos.

“En México no hay tortura, no se permite, en México no hay masacres, en méxico estamos construyendo la paz con justicia”.