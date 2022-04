AMLO asegura que la oposición al Tren Maya es por dinero.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que dentro y fuera del Gobierno de la República hay personas que no quieren la construcción del Tren Maya.

Desde conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo insistió en que quienes se oponen a la obra de más de mil 500 kilómetros de vías férreas lo hacen por dos razones: por dinero y porque están en contra de su movimiento.

“No es una preocupación por el trazo, no es la afectación al medio ambiente, no es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna; no, no es un asunto político, politiquero, de intereses de algunos de los que están oponiéndose, ni siquiera conocen las comunidades, es por interés, por dinero o por oposición política, porque están en contra de nosotros”, afirmó AMLO.

AMLO afirma que Tren Maya no afecta la selva

Hoy sobrevolamos con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, la antigua ciudad maya de Cobá, espléndida, con sus montes habitados por jaguares y sus lagunas llenas de lagartos. Todo esto va a ser más conocido con el Tren Maya. pic.twitter.com/xDVgFllZLm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 3, 2022

En la defensa de uno de los proyectos insignia de su administración, el presidente López Obrador aseguró que la obra no afecta la selva ni a los pobladores que viven a lo largo del trayecto del tren, que debería estar operando hacia finales del próximo año.

Lo que AMLO sí reconoció fue que “al interior del gobierno hay lentitud” para sacar adelante la obra que conectará a todo el sureste del país y puso como ejemplo de ello, la manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“Nada de daño, no, el decreto fue para eso, porque al interior del mismo gobierno no sólo hay lentitud, sino también hay oposición, porque ¿cuánto tiempo duraron los tecnócratas corruptos dominando o como empleados de los oligarcas? ¡36 años, hablamos que esto cundió, se derechizó todo!”, indicó el presidente.

AMLO reconoce que le "están metiendo el pie"

Ante la lentitud y la oposición contra el Tren Maya, señaló que se optó por seguir trabajando en tanto se obtienen los permisos de impacto ambiental. “En las mismas instituciones hay quienes no están de acuerdo con la transformación”, remarcó López Obrador.

-¿Le estaban metiendo el pie desde el interior para que no avanzara el Tren Maya? -preguntó la prensa.

-Sí, claro, al interior y afuera de las instituciones; entonces por eso fue el acuerdo de que mientras tienes los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, no buscamos el lucro, lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva. No somos iguales, yo no soy fifí.

