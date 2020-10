AMLO adelanta AUMENTO de salario mínimo en 2021 ¿De cuánto será?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desea que los mexicanos tengan un salario más digno, por ello aseguró que está en negociaciones para que se logre un aumento en el monto del salario mínimo, tal como se hizo en el 2020.

El presidente indicó que pronto se iniciarán las conversaciones para poder hacer un aumento al salario mínimo en 2021, esto a favor de la economía de los mexicanos.

“Vamos a empezar las negociaciones para el aumento del salario mínimo el año próximo”, dijo.

Pese a la declaración del mandatario no especificó de cuánto podría ser el aumento.

AMLO ya ha iniciado las negociaciones para el aumento en el salario mínimo

AMLO ha promovido el aumento en el salario mínimo

Recordemos que el pasado 16 de diciembre de 2019 se aprobó el incremento salarial del 20% para 2020, por lo que este año gran cantidad de ciudadanos de México pudieron disfrutar de un mejor sueldo.

Tal cómo te informamos en La Verdad Noticias, el salario mínimo general nacional pasó de 102.68 pesos a 123.22 pesos diarios y en la zona libre de la frontera norte de 176.72 a 185.56 pesos por jornada diaria, este 2020 y se espera un incremento para el próximo año.

Pero eso no fue todo, pues AMLO añadió que, dentro del paquete fiscal para el próximo año, se mantendrá el compromiso de no aumentar impuestos, esto debido al plan de aumentar los costos de telefonía móvil e internet.

AMLO señaló que mantendrá el compromiso de no aumentar impuestos

“En general no aumentan impuestos, estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los impuestos, o sea, en la Ley de Ingresos se contempla que no va a haber aumento de impuestos”, señaló el presidente de México.

Así mismo AMLO indicó que pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que acuda a explicar a detalle el plan para el próximo año.

"Me gustaría que lo explicara el secretario de Hacienda porque he estado escuchando puntos de vista e inconformidad, entonces me gustaría que él lo explicara, en qué consiste, para ver si realmente es un aumento de impuestos, porque la instrucción que tiene Hacienda de la presidencia es que no aumenten los impuestos", sostuvo el presidente de México.