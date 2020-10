AMLO: A mí no me paga Repsol; defenderé a Pemex y a CFE

“A mí no me paga Repsol, me pagan los mexicanos para servirles”, declaró este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a los congresistas de Estados Unidos quienes acusaron que el gobierno mexicano viola el espíritu del T-MEC en materia de energética, por lo que continuará en la defensa de Petróleos Mexicano (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la supervisión de los trabajos de modernización de la central termoeléctrica “José López Portillo” en Nava, Coahuila, el primer mandatario dejó en claro que solo defenderá el interés público y no el interés de particulares, además resaltó que en el T-MEC indica que México decide sobre su política energética.

AMLO: A mí no me paga Repsol; defenderé a Pemex y a CFE

“Hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos sólo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o Canadá”, recalcó.

López Obrador recordó que tras ser presidente electo se detuvieron las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque el equipo del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, incluyó un capítulo en materia de energía, por lo que se inconformaron ya que contravenía lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Mexicana.

Repsol abusó de México por mucho tiempo: AMLO

El presidente mencionó que durante el “periodo neoliberal” se benefició a empresas particulares y se intentó destruir a Pemex y CFE, bajo argumentos de contar con energías limpias, solo para privilegiar a las particulares a las que se les tiene que otorgar un subsidio.

Acusó que Repsol fue una de las empresas que más abusó de la política privatizadora en México, incluso, dijo, trabajó con ellos una ex secretaria de Energía y hasta tuvieron de consejero al ex presidente Felipe Calderón -aunque fue con la empresa Iberdrola-.

Te puede interesar: Evo Morales agradece a AMLO y Ebrard su apoyo incondicional al pueblo de Bolivia

Pasta de Conchos, hacia la Reparación Integral, desde Coahuila. https://t.co/PCA7JC8qJl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 23, 2020

Por ello, López Obrador insistió que durante su gobierno seguirá defendiendo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, y si es necesario “una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional, la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateos”, dijo.