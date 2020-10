AMD revela sus nuevos procesadores Zen 3 Ryzen 5000

AMD acaba de anunciar su nueva línea de procesadores de la serie Ryzen 5000 para computadoras de escritorio, que también son los primeros chips de la compañía que presentan su arquitectura Zen 3 de próxima generación y representan el mayor salto para los chips de escritorio de AMD hasta ahora.

AMD también está estableciendo expectativas altas, prometiendo que el nuevo Ryzen 5900X es nada menos que "la mejor CPU para juegos del mundo". Los nuevos chips estarán disponibles a partir de 299 dólares para el modelo básico Ryzen 5 5600X el 5 de noviembre.

Al igual que los chips de escritorio Ryzen 3000 basados en Zen 2 del año pasado, estos nuevos modelos reemplazan, los nuevos procesadores de la serie 5000 todavía usan el proceso de 7 nm de AMD, pero ofrecen un aumento del 19 por ciento en las instrucciones por ciclo, junto con un rediseño completo del diseño del chip y una mejor velocidad máxima de impulso. (Los nuevos conjuntos de chips están saltando directamente a la marca de la serie Ryzen 5000 para evitar cualquier confusión de los nuevos chips Zen 3 con los chips de escritorio Ryzen 4000 basados en Zen 2 que AMD lanzó durante el verano para sistemas prediseñados).

En conjunto, AMD dice que simplemente reemplazar una CPU Zen 2 con un modelo Zen 3 comparable (los nuevos chips son compatibles con las placas base más antiguas después de una actualización de firmware) dará como resultado una mejora promedio del 26 por ciento para los clientes, todo mientras se mantiene el TDP y los recuentos de núcleos lo mismo.

AMD está comenzando con cuatro nuevas CPU Zen 3. Hay un modelo Ryzen 9 5950X de primera línea con 16 núcleos, 32 hilos y una velocidad máxima de impulso de 4.9GHz por 799 dólares; el Ryzen 9 5900X de 549 dólares, con 12 núcleos, 32 hilos y una velocidad de impulso máxima de 4.8GHz; el Ryzen 7 5800X de 449 dólares, con ocho núcleos, 16 hilos y una velocidad máxima de impulso de 4.7GHz; y el Ryzen 5 5600X de 299 dólares, con seis núcleos, 12 hilos y una velocidad máxima de impulso de 4.6GHz.

En particular, cada uno de esos chips ha obtenido un aumento de precio de 50 dólares en comparación con los precios originales de las CPU Zen 2 comparables de 2019. Las cuatro nuevas CPU estarán disponibles a partir del 5 de noviembre.

AMD está apuntando directamente a Intel con la nueva línea, particularmente el modelo Core i9-10900K de la compañía, que Intel se jactó anteriormente de que es "el procesador de juegos más rápido del mundo". Si bien los chips de AMD no superan a los chips de Intel de décima generación en pura velocidad de reloj, el chip superior de Intel alcanza un máximo de 5.3GHz, mientras que el Ryzen 5950X (el nuevo chip más rápido de AMD) alcanza un máximo de 4.9GHz; AMD ofrece otras ventajas, como eficiencia energética mejorada y mayor número de hilos y núcleos.

La compañía también apunta a puntos de referencia, afirmando que el Ryzen 9 5900X logra vencer al i9-10900K de Intel en rendimiento cabeza a cabeza para una amplia gama de títulos, incluidos League of Legends, Dota 2, Shadow of the Tomb Raider y más. (El chip de Intel todavía ganó para Battlefield V, y tendremos que esperar y ver cómo los puntos de referencia de terceros clasifican las cosas antes de emitir un juicio real aquí).

Por supuesto, una nueva CPU necesita una nueva GPU para acompañarla, y AMD también se tomó el tiempo para comenzar a probar sus próximas tarjetas gráficas Radeon RX 6000 "Big Navi", integradas en su arquitectura RDNA 2 de próxima generación, que la compañía será completamente anunciando el 28 de octubre. Se supone que las nuevas tarjetas son la respuesta de AMD para las GPU RTX 3000 de Nvidia, y la compañía promete que también podrá impulsar los juegos 4K de alto nivel, burlándose de los puntos de referencia de 60 fps para Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare y Gears 5 en configuraciones ultra.

Sin embargo, AMD no tendrá demasiado tiempo para dormirse en los laureles: Intel ya se está preparando para su respuesta, y ya se burla de sus CPUs Rocket Lake de 11a generación para principios de 2021.