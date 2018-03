Agencias/Diario La Verdad Estados Unidos.- ¡A la cárcel! Hombre es detenido por apuñalar 17 veces a su perro.

La policía presentó 17 cargos contra un hombre acusado de matar a puñaladas y golpes a un perro pit bull que fue hallado en octubre pasado, en el interior de un maletín arrojado a la calle.

El hombre de 31 años y de nombre Brendan Evans, se encuentra preso en una cárcel del condado de Broward en Estados Unidos y es que fue acusado de 17 delitos de crueldad animal, uno por cada puñalada que le propinó a su perro Ollie.

Ollie, que fue hallado aún con vida, murió dos días después de ser rescatado y tratado en un hospital de animales de los profundos cortes, golpes y puñaladas que sufrió.

Expertos de la policía identificaron el ADN hallado en el maletín con el de Evans, quien se encontraba en libertad condicional por un asalto a un banco en 2015 en la ciudad de Tampa.

En un registro de su vivienda antes de su detención, los agentes de la policía encontraron "dos patas de gato y varias ratas mutiladas en el congelador del refrigerador, además de colas y cabezas".

También encontraron cuchillos cubiertos de sangre seca y un machete de 18 pulgadas de largo.

Evans se presentaba como un "sacerdote de vudú" que practicaba una religión afrocubana con ritual de sacrificios de animales.

Hollywood police make arrest in death of Ollie the pit bull https://t.co/nrWHsmNfgz