500,000 vendedores se ganan la vida únicamente en Mercado Libre

Cuando se trata de comercio electrónico, la primera empresa que me viene a la mente es Amazon (NASDAQ: AMZN). Si bien es posible que la empresa no haya inventado el concepto de venta minorista en línea, ciertamente se ha convertido en el actor más importante. Entonces, cuando escuchas que más de 500,000 familias se ganan la vida únicamente en una plataforma de comercio electrónico, lo más probable es que todos asuman que se trata de Amazon

Durante un episodio de Fool Live que se emitió el 23 de noviembre, el cofundador de Motley Fool, David Gardner, y el colaborador de Fool.com, Danny Vena, se unieron a Federico Sandler, jefe de relaciones con inversores de Mercado Libre (NASDAQ: MELI) para compartir información sobre la relación de la empresa con el gobierno y las economías locales a las que sirve. A continuación en La Verdad Noticias te damos todos los detalles.

Mercado Libre genera empleos

La discusión se generó en torno al "efecto, si lo hay, habrá en MercadoLibre con los movimientos socialistas en América Latina?" Ya que el capitalismo está presente en América Latina con algunos beneficios.

David Gardner declaró que "la mayoría de los que estamos mirando en este momento, podemos tener algunas dudas sobre los excesos y no es un sistema perfecto. Pero especialmente para el capitalismo consciente, soy un gran admirador. Entonces, si el capitalismo fuera una acción en este momento, si el capitalismo atraviesa América Latina, ¿cómo le va? ¿Compraría capitalismo en América Latina aquí? ¿Te encuentras teniendo que luchar contra el socialismo? ¿Dónde estás en eso?"

Federico Sandler cree que somos afortunados de estar en una industria que está creciendo muy rápido, pero "hemos sido muy conscientes y de hecho hemos tenido toneladas de conversaciones con múltiples gobiernos solo para darle un poco de color." Informó que exten más de 500,000 familias que viven exclusivamente de vender en MercadoLibre, es decir que la plataforma ayuda a muchas personas que se encuentran en vecindarios desatendidos al contratar personas de nuestra infraestructura logística en esos vecindarios.

Entonces, en realidad, el diálogo de Mercado Libre, incluso con gobiernos más de izquierda, ha sido increíblemente constructivo porque no solo generan empleos, sino también generan ingresos fiscales de ellos, particularmente en Argentina, "no puedo pensar en demasiadas empresas que están entregando tantos ingresos fiscales al estado", agregó.

Entonces, si piensas en Mercado Pago y la digitalización de los pagos, eso significa más visibilidad, menos informalidad, mejor forma de monitorear la población, eso es algo que les gusta y luego hacen los gobiernos. Yo diría que, cada vez más, nos sentimos mejor por no tener demasiado del gobierno imponiendo sanciones o entorpeciendo el negocio porque creo que generamos empleo, generamos ingresos fiscales, estamos generando inclusión financiera.

Mercado Libre genera empleos en Latinoamérica.

Venezuela realmente no se desconsolida por una razón política. El problema en Venezuela era que debido a la importante brecha que existía entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, si seguíamos sin desconsolidarlo, Venezuela iba a ser como el 60% de nuestro negocio, lo que no refleja [la realidad de] nuestro negocio, pero Venezuela se ha desconsolidado, pero en realidad lo está haciendo muy bien. Genera mucho flujo de caja. No mucho en dólares porque el Bolívar vale menos pero el negocio sigue yendo muy bien. Si pienso en lo que mantiene a la gerencia despierta por la noche, no creo que la política sea uno de ellos.