5 muertos, incluidos 3 niños, después de un tiroteo en iglesia de Sacramento

El alguacil del condado de Sacramento, el sargento Rod Grassmann dice que cinco personas murieron después de un tiroteo en una iglesia de Sacramento, California.

Dijo que el número de muertos incluye a tres niños menores de 15 años. El sospechoso era un padre que, según Grassmann, se suicidó. Los detalles sobre la quinta persona no están disponibles en este momento, pero Grassmann dijo que los tres niños asesinados eran los propios hijos del sospechoso.

Grassmann dijo que el tiroteo ocurrió en el área principal del santuario de la iglesia. Un trabajador escuchó el disparo alrededor de las 5:07 p. m., abandonó el área y llamó al 911.

El tipo de arma utilizada en el tiroteo mortal no se conoce en este momento, y Grassmann dijo que la oficina del alguacil calificó el tiroteo como un incidente relacionado con la "violencia doméstica".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los diputados no saben qué trajo a estas personas a la iglesia. Las víctimas no han sido identificadas en este momento.

Una gran presencia policial permanece fuera de la iglesia a lo largo de Wyda Way, no lejos de Arden Way. Oficiales del Departamento de Policía de Sacramento, la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento y la Patrulla de Caminos de California están en el lugar.

Las autoridades están pidiendo a las personas que podrían haber visto lo que sucedió en Wyda Way que llamen al 911.

El gobernador Gavin Newsom se refirió al acto como "otro acto sin sentido de violencia armada".

