5 Formas de reducir la A1C y controlar sus niveles de azúcar en la sangre

Mediante una prueba de A1C, la detección temprana de niveles elevados de azúcar en sangre puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones de salud por diabetes, como enfermedades cardíacas o renales. Esto es lo que necesita saber sobre los niveles de A1C y cómo reducirlos.

A1C representa la cantidad de hemoglobina glicosilada en su sangre. Esta es la cantidad de glucosa que se une a la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos. Durante el ciclo de vida normal de 90 días de un glóbulo rojo, la glucosa se adhiere más rápidamente en personas con niveles más altos de azúcar en sangre.

La A1C mide el porcentaje de glóbulos rojos que tienen hemoglobina recubierta de azúcar y es un marcador importante del azúcar en sangre. Las personas que no tienen factores de riesgo de diabetes y no tienen sobrepeso no necesitan controlar su A1C, a menos que ellos o su médico tenga un motivo de preocupación.

Las personas con diabetes deben medirse la A1C aproximadamente cada tres meses y con más frecuencia si tienen problemas para controlar el azúcar en sangre o si están cambiando los tratamientos para la diabetes.

Niveles normales de A1C en la sangre

Sus niveles de A1C pueden indicar lo siguiente:

Normal: 5,6% o menos

Prediabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: 6.5% o más

Si le diagnostican diabetes o prediabetes, su médico trabajará con usted para establecer un objetivo individual para sus niveles de A1C. La mayoría de las personas con diabetes tienen un nivel objetivo de A1C de menos del 7%. Los médicos pueden establecer un objetivo más alto para las personas con otras afecciones, como enfermedades cardíacas.

Si tiene diabetes o prediabetes, es importante reducir su A1C. De hecho, cada disminución de un punto porcentual en los niveles de A1C puede reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo de la diabetes en un 40%, según la Asociación Estadounidense de Diabetes.

Formas de bajar el A1C de la sangre

A continuación, se muestran algunas de las formas más efectivas de reducir sus niveles de A1C:

Bajar de peso

Un estudio de 2012 publicado en la revista Diabetes Education encontró que perder el 10% del peso corporal estaba relacionado con una disminución del 0,81% en los niveles de A1C para los pacientes con diabetes tipo 2.

Haga ejercicio con regularidad

El ejercicio ayuda al cuerpo a absorber la glucosa del torrente sanguíneo y puede ayudar a que el cuerpo sea más eficiente para acceder y utilizar la glucosa.

Cuente los carbohidratos

Trabajar con un dietista para crear un plan de alimentación puede ayudarlo a reducir los niveles de A1C. En particular, las personas con diabetes y prediabetes deben controlar la cantidad de carbohidratos que consumen, ya que los carbohidratos tienen el mayor efecto sobre el azúcar en sangre.

Tome medicamentos para la diabetes por vía oral

Los medicamentos orales para la diabetes, como la metformina, pueden reducir sus niveles de A1C. Una revisión científica de 2012 ampliamente citada en Diabetes Care encontró que la metformina reduce la A1C en un promedio de 1,12% para las personas con diabetes tipo 2.

Use insulina

Si sus niveles iniciales de A1C son superiores al 9%, más comúnmente para personas con diabetes no diagnosticada previamente, su médico puede recomendar comenzar con insulina de inmediato.

Medir los niveles de A1C es una forma importante de controlar la prediabetes y reducir el riesgo de complicaciones de la diabetes. Trabajar con un dietista y su médico puede ayudarlo a desarrollar un plan para reducir sus niveles de A1C, pero tener paciencia también es importante.

Su hemoglobina A1C no cambiará de la noche a la mañana. Es esencial realizar cambios pequeños y realistas paso a paso para garantizar que las modificaciones que realice en su dieta y régimen de ejercicio sean sostenibles a largo plazo.