5 Datos curiosos sobre Edgar Allan Poe

168 años sin el maestro Edgar Allan Poe

Curiosidades sobre Edgar Allan Poe que te dejarán helado Agencias/Diario La Verdad Sobre E. Allan Poe se han escrito muchas cosas, y con razón. Todos sus trabajos hicieron que fuera y sea aún admirado por multitud de lectores en todo el mundo. A pesar de eso, siguen existiendo numerosos datos que resultan desconocidos por la mayoría. Por ello, hoy queremos iluminaros con algunos de los más interesantes: 1.Coincidencias. La única novela escrita por Edgar Allan Poe, quien generalmente escribía poemas o cuentos, fue La Narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. En ella habla sobre la tripulación de un bote que decide comerse a uno de ellos por falta de comida. Es Richard Parker quien finalmente resulta comido por sus compañeros. Cinco años después sucedió algo parecido en la realidas, y aunque había un Richard Parker, no hubo canibalismo. Pero en 1884 volvió a suceder, y esta vez si se comieron a un muchacho llamado Richard Parker. 2. Deportista. Cuando era joven, Poe realizó una travesía a nado de ocho kilómetros por el río James, de Richmond a contracorriente. Según parece, Edgar era un gran deportista (a imitación de su mayor héroe, Lord Byron). Cuando algunos compañeros de clase le dijeron que, en realidad, no había realizado tal viaje, buscó a testigos para que lo dejaran por escrito. 3. Se casó con su prima de 13 años. Nuestro escritor protagonista de hoy se casó con 27 años de edad y con su prima Virginia que sólo tenía ¡13 años! Fueron muy felices, pero a los pocos años de pasar por el altar, su mujer contrajo tuberculosis y murió, haciendo que la vida del autor desde entonces estuviera rodeada por un notable halo de tristeza. 4. Turbulenta vida familiar. Edgar Allan Poe nació en Boston, pero se quedó huérfano a los pocos años, siendo acogido por un matrimonio acaudalado de Richmond, quienes le ofrecieron el apellido Allan. Sin embargo, la relación con ellos nunca fue buena, de hecho, jamás lo adoptaron oficialmente. 5. Tuvo una muerte extraña. Como muchos otros males, todo comenzó con un compromiso. En 1849 Poe se comprometió con la que habría sido su segunda esposa, Sarah Elmira Royster. Ella aceptó casarse con Poe bajo la condición de que él abandonara todos sus vicios. ¿Qué hizo Poe al respecto? Lanzarse a la despedida de soltero más salvaje del siglo XIX. El 3 de Octubre de ese año, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore, con ropa que no era la suya y en un estado delirante; fue llevado al Washington College Hospital, donde murió una semana más tarde. Se dice que en sus últimos momentos Poe invocaba obsesivamente al explorador Reynolds, de La narración de Arthur Gordon Pym.