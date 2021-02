3 ideas para emprender en España siendo extranjero

¿Puede un Mexicano, o cualquier extranjero residenciado en España emprender localmente y conseguir su libertad financiera? Definitivamente. Considerando que finalmente la curva se está normalizando y ya no están en riesgo extremo, las oportunidades comienzan a surgir y puede ser un momento clave para hacerse con una porción del mercado dentro de cualquier nicho.

Realmente, no existen grandes obstáculos más allá de los que todos deben enfrentar al momento de embarcarse en esta aventura. No solo puedes lograrlo siendo ciudadano de la comunidad Europea, sino que realmente es posible sin importar tu país de origen, siempre y cuando seas residente legal. Muchas veces tenemos esa noción de que hace falta una idea única o un ángulo diferente para tener éxito, pero la verdad es que el mismo se puede conseguir de forma metódica sin importar tanto la idea, que por supuesto es importante, sino la ejecución y la mentalidad con que lo llevas a cabo.

Los requisitos técnicos no son del otro mundo: ser mayor de edad, libre de antecedentes penales, incluyendo los países con los que España tenga convenios, contar con un seguro de salud, y demostrar que se cuentan con los recursos necesarios para comenzar el negocio.

Ahora, ¿cuáles son los negocios más rentables en España, que pueden incrementar tus probabilidades de éxito? Te contamos tres ideas y cómo ejecutarlas correctamente. Cada idea está descrita de forma que puedas aplicar los principios en cualquier área que quieras emprender.

Negocio de comida

Particularmente la comida saludable, cuya demanda solo seguirá creciendo durante los próximo años. Enfócate en un nicho particular, por ejemplo, los flexitarianos, que quieren llevar una dieta cargada de más vegetales y carnes basadas en plantas, y reducir su consumo de proteína animal, sin necesariamente volverse veganos o vegetarianos. También te podrías enfocar en atender ejecutivos que tienen poco tiempo para cocinar, ya sea a través de un servicio personalizado, o algún producto que puedan incorporar fácilmente en sus vidas. Al final de cuentas, lo importante es que tu producto o servicio resuelva un problema puntual para un público en específico. Entre tanta competencia, es mucho más fácil establecerse siendo específicos, y crecer de allí hacia fuera. Dos secretos: la mayoría de las veces, tu audiencia ideal eres tú mismo, y tu producto o servicio debe ser algo que personalmente utilizarías. Lo otro: no dejes nada al azar, ni procures adivinar qué quiere tu audiencia. Emprender no tiene porqué ser un casino, y no está prohibido preguntarle a tus clientes potenciales qué es exactamente lo que quieren. Esto te ahorrará mucho trabajo y frustraciones.

Negocio de tecnología

Ya se ha vuelto normal que los empleados puedan trabajar desde casa en casi cualquier compañía de tecnología. La demanda por aplicaciones móviles seguirá aumentando y al tratarse de un mercado bastante disperso, sin líderes que se estén llevando a todos los clientes, no existe ninguna empresa de desarrollo de aplicaciones, o de páginas web, o de plataformas digitales que esté apoderada de una cuota significativa del mercado, ya que cada proyecto requiere de atención de parte de todo tu equipo, lo cual permite que conseguir este tipo de clientes sea relativamente fácil. Podrás estar pensando: ¡pero yo no sé programar aplicaciones! Y acá te cuento otro secreto: no tienes que ser tú quien sepa desarrollarlas o quien creará las páginas web. Todo lo contrario: como emprendedor, tienes que aprender a delegar por completo y apartarte del medio. Aliarte con diseñadores y desarrolladores que puedan atender los requerimientos de tus clientes, mientras tú te enfocas en precisamente conseguir los clientes y hacer crecer el negocio. Si eres capaz de entender esto, ya tienes resuelto uno de los más grandes problemas de la gente que está intentando emprender, y termina siendo freelancer en vez de dueño de un negocio. Por cierto, una aplicación móvil puede costar miles y decenas de miles de euros en el sector correcto, y solo necesitas un par de proyectos cada trimestre para ser rentable y crecer. Te recomendamos, una vez más, enfocarte en un solo tipo de cliente, e incluso en un solo tipo de servicio, y enfocarte en sectores que pueden costear los proyectos más ambiciosos: salud, bienes raíces, energías renovables, agricultura sostenible y biotecnología son algunos de ellos. Recuerda, es mucho más valioso ser conocido como la persona que desarrolla aplicaciones para clínicas estéticas, que ser la persona que hace aplicaciones de cualquier tipo para quien sea, lo cual le haría irrelevante en cualquier categoría, y tampoco podría cobrar tanto como lo hace alguien especializado.

Negocio de diseño y creatividad

Siguiendo con el tema digital, una de las cosas más demandadas no solamente en España sino a nivel mundial, son los activos digitales, específicamente el contenido audiovisual. Fíjate en la cantidad de posts que son publicados a diario en las distintas redes sociales de cualquier empresa, y te darás cuenta de que es un mercado inmenso. No todos cuentan con el personal dedicado para esto, y les conviene más tercerizar. Siguiendo la idea general de los dos negocios anteriores, volvemos al punto clave: especialización. No puedes ser la persona que hace diseño gráfico o produce videos para quien sea que lo necesite (aunque al principio sea normal tomar clientes en distintas áreas); tienes que buscar ser, más bien, la empresa que trabaja exclusivamente con, por ejemplo, coaching de salud. Piénsalo así: una vez que consigues tu primer cliente, un coach de pérdida de peso que solo tiene tiempo para sus clientes y que requiere de tu ayuda para seguir generando contenido que atraerá más interesados en su servicio, se vuelve mucho más sencillo conseguir al segundo, al tercero, y a todos los coaches sucesivos para servir, ya que contarás con antecedentes: el caso estudio de ese primer coach al que ya diste una mano. Cuando los demás vean que lo que has hecho con anterioridad está estrictamente ligado a lo que ellos hacen, tendrás su atención de inmediato, y allí podrás aprovechar la oportunidad para formar parte de su círculo. Solo necesitas de 5 a 10 clientes fijos para tener un negocio que funcione, y cada cliente nuevo será más fácil que el anterior. Además, una vez que aprendiste a crear sistemas y tu equipo tiene total dominio en la ejecución de sus funciones, puedes fijar objetivos más grandes. Aunque un coach te podría pagar un par de cientos de euros al mes, tener 100 coaches se podría traducir en decenas de miles al mes y cientos de miles al año.

Cambiando tu mentalidad

Quizás el problema más grande de todos no sea la idea de negocios, sino las barreras mentales que pueden sabotear tu éxito. No contar con una lista de objetivos clara es una fórmula segura para el fracaso, ya que es importante saber hacia dónde estamos yendo y cómo pensamos llegar allí. Puede resultar intimidante pensar en la idea de tener 100 clientes simultáneamente, pero si escribes los pasos necesarios para conseguir el primer cliente y mantenerlo, repetir la fórmula se vuelve más claro y razonable. El famoso compounding effect, o efecto compuesto, nos enseña que debemos generar ganancias a partir de las ganancias anteriores, por lo que trabajar de forma organizada y progresiva nos permitirá crecer predeciblemente una vez establecido nuestro modelo para adquirir y servir clientes. Esto es universal y aplica para cualquier tipo de negocio. Para ser exitosos, debemos convertirnos en esa persona que queremos ser y tomar acciones acordes. Si luego de algunas semanas nos damos cuenta de que debemos conversar con 20 coaches para que uno de ellos se convierta en cliente, podemos calcular entonces la cantidad de personas con que debemos conversar si queremos, por ejemplo, 10 clientes, lo cual serían 200 coaches. No es difícil, solo incómodo, y esta incomodidad la usarás para tu beneficio,

ya que no todos se atreven a levantar el teléfono o enviar un correo electrónico, y creando oportunidades será la manera más efectiva de alcanzar tus objetivos.

Enfócate en el largo plazo y en generar clientes fijos, que repitan órdenes de forma continua durante todo el año. Nunca tengas miedo de compartir tus ideas, nadie las robará, y esto es debido a que las ideas solo son 1% del trabajo. 99% corresponde a la ejecución de las mismas, y no todo el mundo está dispuesto a hacer lo necesario.

Por último, si no cuentas con suficientes recursos, te recomendamos considerar los instrumentos financieros disponibles, como los préstamos en línea, y colocar esa liquidez en tu negocio. Los créditos pueden ayudarte a acelerar resultados si los utilizas de manera inteligente y calculada, con un plan sólido para el retorno del mismo. No lo utilices si no sabes exactamente lo que harás con el dinero. En la web miscreditos.es puedes encontrar opiniones de prácticamente todas las plataformas en España, entre las que te recomendamos revisar microcreditos24 y pezetita.