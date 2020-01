20 aeropuertos de EU tienen filtros y estaciones de cuarentena por coronavirus

Cada país ha empleado diversas medidas sanitarias para evitar que el nuevo coronavirus contagie a sus habitantes. Autoridades de Estados Unidos instalaron filtros y estaciones de cuarentena en 20 de sus aeropuertos en los que reciben más del 90 por ciento de los vuelos provenientes de China.

Mike Pence, vicepresidente, informó que hasta el momento hay cinco casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos y, este jueves se reportó el primer caso de contagio local, pero resaltó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tiene un plan agresivo para identificar posibles casos.

“Estamos realizando inspecciones en 20 aeropuertos estadounidenses. Son los aeropuertos que reciben al 90 por ciento de todos los pasajeros provenientes de China. Cualquier pasajero que esté enfermo recibirá una evaluación adicional”, informó.

Aeropuertos con estaciones de cuarentena

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles Aeropuerto Internacional de San Francisco Aeropuerto Chicago O'Hare Aeropuerto de Nueva York JFK Aeropuerto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson Aeropuerto Intercontinental de Houston George Bush Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth Aeropuerto Internacional de San Diego Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma Aeropuerto Internacional de Honolulu Aeropuerto Internacional Anchorage Ted Stevens Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul Aeropuerto Metropolitano de Detroit Aeropuerto Internacional de Miami Aeropuerto Internacional Washington Dulles Aeropuerto Internacional de Filadelfia Aeropuerto Internacional Liberty Newark. Aeropuerto Internacional Boston Logan Aeropuerto Internacional El Paso Aeropuerto de San Juan de Puerto Rico

Pese a que hasta el momento no existe información en relación a cómo se propaga el coronavirus, piden estar atentos a pacientes con síntomas de enfermedad respiratoria y un historial de viajes a Wuhan, China.

Sigue las siguientes recomendaciones

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante, al menos, 20 segundos; usar constantemente un desinfectante para manos a base de alcohol, si no tienes acceso a lavabos; evitar contacto con personas enfermas; evitar tocarte, los ojos, nariz y boca si antes no te has lavado las manos; mantén abiertas las salidas de aire sobre tu asiento para una mejor ventilación.

Lleva un cubrebocas por si estás sentado junto a alguien que tose o estornuda; lleva pañuelos para desinfectar tu asiento o los apoyabrazos; si padeces alguna enfermedad, consulta a tu médico sobre tu viaje, pues la enfermedad puede agravarse.

Si presentas, fiebre, tos y dificultad para respirar debes buscar atención médica.

Mike Pence informó que el país ha ofrecido ayuda al presidente de China, Xi Jinping, y reiteró que ningún estadounidense debe viajar a Wuhan mientras el coronavirus tenga un impacto importante.

