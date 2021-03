Las imágenes de adolescentes que salen corriendo de su escuela con las manos en alto, como se vio el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Columbine, se han convertido en una visión inquietantemente familiar en los tiroteos escolares posteriores en Estados Unidos y el mundo.

Y para muchos, incluidos los eventuales tiradores escolares, hubo algo en el tiroteo de Columbine que atrajo su interés.

John Cohen, un ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que dirigió los esfuerzos para combatir los tiroteos masivos, dijo que Columbine influyó "absolutamente" en los tiroteos posteriores.

"Dado que la policía ha estudiado a las personas que han cometido tiroteos en escuelas y otros ataques con víctimas en masa, una de las características comunes que han observado es que estas personas tienden a estudiar tiroteos en masa pasados", dijo Cohen, quien ahora es colaborador de ABC News.

“Las personas que llevan a cabo tiroteos en las escuelas tienden a ser individuos mentalmente enfermos que buscan un sentido de conexión social y sentido de vida. Se conectan, miran ataques pasados y de una manera perversa, se conectan no solo con incidentes pasados sino también con atacantes pasados ”, dijo Cohen, y agregó que“ la historia de los tiradores de Columbine es una historia que resuena con un grupo de niños que están experimentando situaciones similares".

Si bien hay cientos de tiroteos que han tenido lugar en escuelas de los Estados Unidos en los últimos 20 años, dejando hogares rotos e infancias rotas a su paso, ha habido 11 que pueden clasificarse como tiroteos masivos y a continuación en La Verdad Noticias te diremos cuales son. El FBI define un tiroteo masivo como un incidente en el que mueren cuatro o más víctimas, sin incluir al sospechoso.

Tiroteo en Virginia Tech 2007; 32 víctimas

Este fue el segundo tiroteo más mortífero en la historia escolar de EE.UU

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos tuvo lugar en el campus del Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal, comúnmente conocida como Virginia Tech, en Blacksburg.

En el momento del tiroteo, las 32 víctimas mortales lo convirtieron en el incidente más mortífero en los EE. UU., Aunque ese título espeluznante luego sería superado por los tiroteos en el club nocturno Pulse en 2016 y luego el tiroteo en un festival de música country en Las Vegas en 2017.

El tiroteo tuvo lugar casi exactamente ocho años después del tiroteo en Columbine, cuando un estudiante de 23 años abrió fuego en dos lugares del campus: primero en un dormitorio y luego en un edificio académico al otro lado del campus. En total, mató a 32 víctimas e hirió a otras 23 antes de dispararse a sí mismo.

El hecho conmocionó al mundo y todo Estados Unidos se declaró el luto por ser el segundo tiroteo más mortífero en la historia del país. Muchas familias quedaron rotas tras la tragedia.

Tiroteo en escuela Primaria Sandy Hook 2012; 26 víctimas

26 familias quedaron rotas tras el tiroteo

Media década después, otro joven devastó una comunidad cuando, después de matar a su madre, condujo hasta una escuela primaria cercana y abrió fuego, matando a 20 niños y seis administradores escolares antes de suicidarse.

El tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en la tranquila ciudad de Newtown, Connecticut, provocó una oleada de dolor a nivel nacional. Las emociones se dispararon cuando el entonces presidente Barack Obama hizo una declaración sobre el tiroteo, deteniéndose en un momento para secarse una lágrima.

“La mayoría de los que murieron hoy eran niños, hermosos niños entre las edades de 5 y 10 años”, dijo en la sala de reuniones de la Casa Blanca. “Tenían toda su vida por delante: cumpleaños, graduaciones, bodas, hijos propios. Entre los caídos también había maestros, hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a ayudar a nuestros hijos a cumplir sus sueños. Así que nuestros corazones están rotos hoy ".

La indignación por el tiroteo llevó a impulsar cambios federales a las leyes de armas, pero el proyecto de ley no fue aprobado. En cambio, en los años transcurridos desde el tiroteo de Sandy Hook, varios estados han cambiado sus leyes locales.

Tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School 2018; 17 víctimas

Los sobrevivientes del tiroteo buscaron acabar con la venta de armas

Si bien la respuesta de "pensamientos y oraciones" ofrecida después de los tiroteos masivos fue una vez más criticada por muchos como inadecuada, la reacción después del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas fue diferente a la de otros.

Casi inmediatamente después del tiroteo, los adolescentes que sobrevivieron entraron en acción y lanzaron lo que sería un impulso nacional para el control de armas, que culminó con la Marcha por nuestras vidas.

Se aprobaron nuevas leyes sobre armas en Florida poco más de tres semanas después del tiroteo, cuando murieron 14 estudiantes de secundaria y tres administradores escolares.

Lamentablemente eso no detuvo las masacres dentro de las escuela en el país pues se siguen registrando tiroteos por parte de estudiantes o personas externas lograr entrar a los centros educativos a matar personas inocentes.

Tiroteo en Santa Fe High School 2018; 10 víctimas

Ocho estudiantes fueron asesinados en la escuela de Texas

Solo tres meses después del tiroteo en Parkland, otra escuela secundaria fue escenario de un tiroteo masivo, esta vez en Texas. En total, ocho estudiantes y dos profesores fueron asesinados por un pistolero de 17 años.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el atacante supuestamente escribió en diarios que quería llevar a cabo el tiroteo y luego suicidarse, pero el día del tiroteo se entregó a las autoridades.

La sociedad norteamericana acababa de vivir la masacre en Parkland cuando se registró la tragedia en Santa Fe High School. El hecho también conmocionó al país creando gran empatía hacia las familias de las víctimas mortales que dejó la masacre.

La venta de armas en EE.UU sigue llevándose a cabo pese a que millones de personas han pedido suspender la venta y diversos políticos han buscado apoyar dicha iniciativa.

Tiroteo en Umpqua Community College 2015; 9 víctimas

El autor del tiroteo se suicidó en el lugar de los hechos

Un estudiante de una de las clases de escritura que se ofrecen en la escuela de Roseburg, Oregón, comenzó a disparar a las víctimas, según se informa, una por una. El tirador de 26 años se disparó fatalmente en el lugar.

"Nuestros pensamientos y oraciones no son suficientes", dijo el entonces presidente Obama el día del tiroteo. "No es suficiente. No captura la angustia, el dolor y la ira que deberíamos sentir y no hace nada para evitar que esta carnicería se inflija en algún otro lugar de Estados Unidos".

El caso del tirador indignó al mundo por “ser cobarde” y no enfrentar a las autoridades por sus actos y provocar la vida de nueve personas. Las familias de las víctimas quedaron rotas y muchos de ellos buscaron ayuda para superar la pérdida pero la manera en la que sucedieron las cosas fue muy complicada.

Tiroteo en Red Lake Senior High School 2005; 7 víctimas

El tirador asesinó a su abuelo antes de iniciar la matanza en la escuela

La matanza de tiroteos en la reserva india de Red Lake in Minnesota comenzó antes de que se desarrollara en la escuela secundaria local. Primero, el tirador de 16 años mató a su abuelo y a la novia del abuelo antes de conducir a Red Lake Senior High School, a la que solía asistir, y abrir fuego.

El tirador mató a siete personas en la escuela, incluidos estudiantes, un maestro y un guardia de seguridad, e hirió a otras cinco. El tirador resultó herido por los agentes que respondieron, pero luego, según los informes, se retiró y se disparó fatalmente.

El hecho de que el joven de 17 años provocara la muerte de sus propios familiares generó indignación y asombro entre el mundo entero. Lamentablemente las autoridades no pudieron arrestarlo pues el autor de la masacre se quitó la vida con la misma arma.

Tiroteo en Universidad de Oikos 2012; 7 víctimas

Hubo siete personas muertas el tiroteo

Una universidad cristiana coreana fue el escenario de un tiroteo mortal en 2013, cuando un exalumno de 43 años regresó al campus de la Universidad de Oikos y abrió fuego. Siete víctimas murieron y otras tres resultaron heridas antes de que el tirador fuera detenido.

Según los informes, el sospechoso fue a buscar a una administradora con la que estaba enojado, pero cuando se dio cuenta de que ella no estaba allí, pidió a los estudiantes que hicieran fila. Cuando no obedecieron, empezó a disparar.

En el momento de este tiroteo, que ocurrió en Oakland, California, fue el cuarto tiroteo más mortífero en un campus universitario estadounidense. El enojo motivó al joven a llevar a cabo la masacre, y su ira la desató en contra de sus compañeros y maestros que intentaron frenar el delito.

Tiroteo en escuela de Minas de West Nickel 2006; 5 víctimas

El tiroteo dejó 5 víctimas mortales

Según los informes, el tirador de 15 años que disparó fatalmente a cuatro estudiantes antes de suicidarse atrajo a sus víctimas a su mesa del almuerzo a través de un mensaje de texto antes del tiroteo.

"La única planificación previa del evento que los detectives pueden confirmar es que [el tirador] había organizado una reunión de amigos durante el almuerzo en la cafetería. Un testigo confirma que las cinco víctimas estaban sentadas en la mesa cuando el tirador abrió fuego, golpeando a las víctimas antes de dispararse él mismo ", dijo la policía en un comunicado después del tiroteo en la escuela secundaria Marysville Pilchuck.

No todas las víctimas murieron en el lugar, pero algunas murieron más tarde en el hospital, lo que modificó los recuentos de muertes inmediatamente después y conmocionó al mundo entero por la manera en la que se dieron las cosas.

Tiroteo en Universidad del Norte de Illinois 2008; 5 víctimas

El tiroteo cobró la vida de 5 personas

Según los informes, un ex estudiante de posgrado que abrió fuego después de entrar en un auditorio durante una clase de oceanografía dejó una nota de San Valentín para su novia antes de ir al rodaje.

El tiroteo en la Universidad del Norte de Illinois, donde cinco personas murieron y al menos otras 16 resultaron heridas, fue supuestamente influenciado por Columbine, ya que el sospechoso de 27 años "examinó los métodos" del tiroteo en Colorado y quedó "fascinado" por Columbine. , según un informe policial sobre el caso. El tiroteo tuvo lugar una década antes del tiroteo mortal en Marjory Stoneman Douglas

High School en Parkland, Florida. El país entero se conmocionó aunque el número de víctimas fue menor a otros registrados. Afuera de la escuela en donde se llevó a cabo el tiroteo se reunieron cientos de personas para rezar por las víctimas mortales.

