11 de octubre Día Internacional de la Niña

En el Día Internacional de la Niña, el segundo en la pandemia, expertos y personas reflexivas dieron a conocer sus opiniones y sus palabras se aplican a todos.

Y aunque las niñas quieren jugar a las muñecas, tomar el té con sus peluches, sentirse unas princesas que viven en un gran castillo, las niñas también desean cambiar el mundo.

¿Qué es el Día Internacional de la Niña?

Promueve su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Las Naciones Unidas establecen que fue el 19 de diciembre de 2011, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se adoptó la Resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña.

Este día se reconoce los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Pero la realidad actual es que casi 1 de cada 4 niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no recibe educación, empleo o capacitación, en comparación con 1 de cada 10 niños.

El valor de las niñas

En el Día Internacional de la Niña se debe conocer lo inteligentes, divertidas, amables y creativas que son.

La psicóloga Lisa Damour quiere que las niñas sepan que "su verdadero valor radica en sus contenidos, no en sus contenedores". Por ello agregó: "Es fácil para las niñas recibir el mensaje de que su apariencia importa por encima de todo. Lo que cuenta está adentro", dijo Damour, autora de "Under Pressure: Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girl", por correo electrónico.

Pero “Lo que cuenta es lo inteligentes, divertidas, amables, creativas y decentes que son las chicas", dijo Damour. "Centrarse demasiado en el contenedor, como el mundo haría que las niñas lo hicieran, roba tiempo que podría (¡y debería!) dedicarse a cultivar los contenidos".

¿Cómo ayudar a las niñas?

En el marco del Día Internacional de la Niña, la Dra. Neha Chaudhary, psiquiatra de niños y adolescentes del Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard, aconsejó “no ceder a las expectativas y normas sociales que se proyectan sobre las niñas y las mujeres”; lo que incluye:

Brechas salariales de género No hablar primero en las reuniones Ser las principales encargadas del hogar

Ya que de seguir con estos mismo pensamientos y acciones se continuará viviendo en un mundo sin cambios, por ello el Día Internacional de la Niña hace reflexionar al respecto.

Chaudhary dijo: "Animo a las niñas de todo el mundo a pensar en qué papel quieren desempeñar en el cambio generacional y cómo quieren aparecer en el mundo de manera diferente a las generaciones pasadas. Búscate un modelo femenino fuerte y no tengas miedo de llevar la contraria, de hacer demasiadas preguntas o de seguir tus sueños".

El hogar un lugar valiente

Los padres son un motor importante para que las niñas tengan valor.

Katie Hurley, quien es terapeuta de niños y adolescentes y autora de "No More Mean Girls" y "The Happy Kid Handbook" dijo que "Las habilidades de autoconfianza y asertividad están interrelacionadas".

"Cuando las niñas se sienten empoderadas para hablar y compartir sus sentimientos, pensamientos e ideas con los demás, desarrollan su confianza en sí mismas. El problema es que necesitan algo de confianza en sí mismas para dar el primer paso".

"Lo que pueden hacer los padres es asegurarse de que su hogar sea vivido como un espacio valiente para su hija. Cuando las niñas saben que sus padres están ahí para escucharlas con empatía y amarlas incondicionalmente, encuentran la fuerza para hablar”.

Día Internacional de la Niña: Ellas son fuertes

A las niñas hay que enseñarles que son fuertes.

En el Día Internacional de la Niña el psicólogo John Duffy, autor de "Parenting the New Teen in the Age of Anxiety" señala: "Demasiadas de las niñas con las que trabajo critican su cuerpo, ven defectos y ven el propósito de su cuerpo como un medio de atracción". Por ello aconsejó: Dile a tu hija que sabes lo fuerte que es, dijo Duffy, usando específicamente la palabra "fuerte".

"La palabra en sí es poderosa y significativa", dijo.

"Enséñales a ver su cuerpo como fuerza también. Anímalas a hacer ejercicio, levantar peso y correr. Hazlo con ella si eso la motiva. Déjales ver la agencia que pueden ejercer sobre su cuerpo".

Es así que el Día Internacional de la Niña muestra y fomenta que ellas rompan los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión.

