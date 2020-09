10 Verduras que te otorgarán el doble de beneficios si las cocinas

Beneficios de las verduras al cocinarlas. Foto:Public Domain Pictures

Las verduras son buenas para usted, pero ¿sabía que su valor nutricional depende de cómo las prepare? Resulta que hay algunas verduras que se cocinan de forma más saludable. Cocinaras a menudo le facilita la absorción de los importantes nutrientes que contienen.

La dieta de alimentos crudos definitivamente ha generado mucho revuelo en los últimos años, debido al hecho de que algunas vitaminas y fitonutrientes naturales se destruyen una vez que se cocinan ciertos alimentos.

De hecho, un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que las mujeres que siguieron una dieta de nutrición saludable absorbieron más betacaroteno que las mujeres que siguieron una dieta de alimentos crudos. A pesar de que las mujeres que se adhirieron a una dieta de alimentos crudos consumieron más de ese antioxidante crucial, obtuvieron menos beneficios.

Cocinar ciertos vegetales hace que muchos de sus nutrientes sean más accesibles para que su cuerpo los use. Entonces, ¿cuáles deberías cocinar?

Alimentos doblemente saludables al cocinarlos

Tomates

Según el Departamento de Nutrición y Ciencias del Ejercicio de la Universidad Bastyr, los tomates pierden mucha vitamina C cuando se cocinan. Sin embargo, un estudio de 2002 publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry encontró que los tomates cocidos tienen niveles significativamente más altos de licopeno que los crudos, probablemente porque el calor ayuda a romper las gruesas paredes celulares, que contienen una serie de nutrientes importantes.

El licopeno es uno de los antioxidantes más poderosos disponibles y se ha relacionado con un menor riesgo de numerosas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Espárragos

Esta verdura primaveral está repleta de vitaminas A, C y E que combaten el cáncer, cocinarla aumentó su actividad antioxidante entre un 16 y un 25%. Mientras tanto, otro estudio de 2009 publicado en el International Journal of Molecular Sciences encontró que cocinar espárragos aumentaba sus niveles de ácido fenólico, que se asocia con un riesgo reducido de cáncer.

Espinacas

Un estudio de 2005 en el Journal of Agricultural and Food Chemistry mostró que las espinacas al vapor pueden reducir el ácido oxálico de la verdura, que interfiere con la absorción de hierro y calcio del cuerpo, hasta en un 53 por ciento.

Cocinar al vapor esta verdura asegura que retenga sus niveles de ácido fólico, una importante vitamina B que no solo juega un papel en la producción de ADN, sino que también puede reducir el riesgo de varios tipos de cáncer. Y de acuerdo con North Ohio Heart / Ohio Medical Group, la espinaca cocida contiene más calcio , magnesio y hierro.

Hongos

Los antioxidantes son pequeñas sustancias heroicas que pueden proteger sus células del daño, lo que puede reducir su riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Las setas (que técnicamente son hongos) están repletas de antioxidantes, y un estudio de 2006 publicado en la revista Food Chemistry descubrió que exponer esta verdura al calor mejoró drásticamente sus actividades antioxidantes generales.

Apio

El apio se vuelve más saludable cuando se cocina. Sin embargo, tenga en cuenta que su capacidad antioxidante solo aumentó a través de ciertos métodos de cocción, como el microondas, la cocción a presión, la plancha, la fritura y el horneado. Cuando se hierve, esta verdura en realidad perdió el 14% de su actividad antioxidante.

Zanahorias

El betacaroteno es una sustancia llamada carotenoide que el cuerpo convierte en vitamina A, que juega un papel clave en el apoyo al crecimiento óseo, mejora su visión y mantiene el sistema inmunológico en plena forma.

Cocinar zanahorias con la piel puede triplicar su poder antioxidante general. Ya sea que opte por asarlos o hervirlos, depende de usted; sólo asegúrese de omitir la sartén, ya que este método redujo los niveles de carotenoides en un 13%.

Col rizada

Esta verdura crucífera tiene algunas ventajas cuando está cocida. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, la col rizada cruda contiene isotiocianatos, que evitan que el cuerpo use el yodo que necesita para la tiroides (que ayuda a regular el metabolismo). Sin embargo, cocinar esta verdura desactiva las enzimas que desencadenan ese efecto potencialmente dañino.

Berenjena

Un estudio de 2007 en Nutrition Research encontró que la berenjena al vapor permite que sus componentes se unan con los ácidos biliares, lo que permite que el hígado descomponga más fácilmente el colesterol y reduzca su presencia en el torrente sanguíneo.

Un estudio de 2016 en Food Chemistry mostró que cuando se asa a la parrilla, esta verdura retiene mayores cantidades de ácido clorogénico, lo que ralentiza la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. Por otro lado, cuando la berenjena se hervía, retuvo más delfinidina antioxidante.

Coles de Bruselas

Esta verdura crucífera produce indol, un compuesto que se ha descubierto que mata las células precancerosas, cuando se cocina. Además, algunos de los azúcares que se encuentran en las coles de Bruselas crudas pueden resultar difíciles de digerir, por lo que cocinar esta verdura puede ayudarle a evitar la hinchazón y los gases.

Papas

Las papas crudas (especialmente las verdes) pueden contener una alta concentración de la toxina solanina. Además de eso, las papas crudas tienen antinutrientes, que son sustancias que evitan que su cuerpo absorba las vitaminas y minerales clave del vegetal. Otra razón sólida para hervir, asar u hornear esta verdura es que el almidón crudo de las papas crudas puede causar todo tipo de molestias digestivas .