Vladimir Putin llega tarde a la visita al Vaticano para saludar al papa Francisco

Vladimir Putin, presidente de Rusia vuelva a ser motivo de asombro, esto luego de que fuera hasta Italia a visitar al Papa Francisco quien se encontraba en el Vaticano, todo con miras de volver a unir lazos y llegar a fortalecer la amistad con la nación italiana, esto pese a que la impuntualidad de Putin lo haya traicionado por tercera vez.

En una visita exprés el líder ruso, Vladimir Putin se dio el tiempo de llegar hasta el occidente para recordarle a Italia que continúa considerándolo como uno de sus mejores amigos y aliados.

Esta es la tercera ocasión en la que el ruso se reúne con el papa Francisco, la primera vez que ambos líderes se reunieron fue precisamente en el Vaticano en el año 2013, para la segunda visita tardaron dos años para volver a fijar un encuentro, dándose este en 2015.

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que se volviera a dar un encuentro entre Vladimir Putin y el papa Francisco.

Y como ya es costumbre de Putin, este llegó tarde a su cita con el papa Francisco, y no fueron solo unos minutos sino una hora, hecho que no molestó al Papa quien se ha caracterizado por ser comprensivo y esta no fue la excepción.

Tras saludarse con fuerza mano a mano, el papa Francisco invitó a Putin a sentarse justo al frente de su escritorio para proceder a un diálogo privado entre ambos, en el palacio apostólico.