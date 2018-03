Mujeres: grandes heroínas

Las mujeres son las auténticas heroínas del Amazonas boliviano y las encargadas de mantener el buen rumbo de la familia, tanto a nivel económico, trabajando en las fábricas, como cuidando de los hijos.

De los cerca de 6 mil fabriles que trabajan en las beneficiadoras de castaña, plantas que procesan la almendra o castaña tras su

recolecta en el bosque, el 80 % son mujeres, según datos de la Federación de Trabajadores Fabriles de Riberalta.

Ellas son las elegidas ya que el trabajo precisa de “una gran delicadeza” para que el producto no resulte dañado en el proceso de selección y limpieza, como apunta a Efe Sonia Tellerín, dirigente del sindicato.

Trabajan en turnos de ocho horas de lunes a viernes, comenzando en general a las cinco de la mañana, y hacen una pausa en la mitad de la jornada para descansar. En general las trabajadoras perciben el salario mínimo de Bolivia, unos 2 mil bolivianos mensuales, cerca de 290 dólares, aunque algunas suman pluses de antigüedad.

Tellerín denuncia que “a veces no les están pagando lo que es correcto, a veces traen quejas”, algo que les urge solucionar. Solo una empresa, la beneficiadora Santa Isabel dirigida por Hugo Aramallo, quiso abrir sus puertas para mostrar las condiciones de las trabajadoras. Aquí la seguridad y la higiene están controladas, aunque en algunos puntos únicamente un par de ventiladores hacen mover el aire viciado de la fábrica.

No obstante, las buenas condiciones de esta beneficiadora contrastan con otras de la zona, que se resisten a que se conozcan sus instalaciones.

En 2015 en la beneficiadora Las Almendras, también de Riberalta, explotó un caldero e hirió a dos personas, provocando quemaduras en el cien por cien del cuerpo a una de ellas.

El trabajo de las fabriles no es extremadamente complicado pero sí agotador, ya que los descansos son mínimos y el volumen de producto muy elevado.

Tanto es así que, a pesar de irse la luz por una subida de tensión, las trabajadoras continúan seleccionando almendras iluminadas sólo con una linterna.

Modelo patronal

El 80 % de trabajadores fabriles son mujeres, pero únicamente el 10 % de empresarios o

barraqueros lo son, con lo que el poder continúa estando en manos de los hombres, según datos del Sindicato Zafrero.

La zafra consiste en la recolección de castañas en los bosques amazónicos para su traslado y procesamiento en ciudades bolivianas como Riberalta o Cobija.

Las almendras, como también se conoce a este producto, son procesadas en fábricas y posteriormente exportadas a Estados Unidos y Europa, sobre todo.

Trabajo infantil

En 2014 el Código Niño, Niña, Adolescente de Bolivia prohibió 21 tipos de trabajo infantil considerados peligrosos, entre los que aparecen la zafra, la minería, los oficios en industrias y el servicio doméstico.

Tradicionalmente las familias que se dedican a la zafra se desplazaban con los hijos a las zonas de recolección, ya que “dejarlos solos en la ciudad era incluso más peligroso”, relata Edwin Endara, presidente del sindicato zafrero.

“La Amazonía está olvidada, esto no es de ayer ni de hoy, esto viene de hace tiempo buscando una solución y, hasta ahora, no se pronuncian las autoridades, no hay una buena disposición para buscar proyectos para estos jóvenes”, subraya Dani Mercado, encargada de la cartera de relaciones de la federación de fabriles.