Mujer capta aterrador fantasma dentro de su casa; creyó que era un intruso

Hay muchas personas alrededor del mundo que creen que los fenómenos paranormales existen. Otras más consideran que sólo son alucinaciones. Ahora, una mujer en Pensilvania compartió una aterradora imagen en la que se aprecia un ser extraño. Ella asegura que se trató de un fantasma. La imagen se ha viralizado en redes sociales.

La mujer, quien ofreció una entrevista a un medio local fue identificada como Amanda Pitt, de 34 años, residente de Pensilvania. En la imagen se aprecia lo que parece ser un fantasma. Todo ocurrió dentro de su casa.

"No podía volver a dormir, me acosté y encendí la televisión porque estaba asustada", dijo.

Relató que fue la madrugada del 21 de octubre, a las 3:40 de la mañana, que despertó, pues escuchó pasos fuertes. Dijo que observó la cámara de seguridad y apreció una figura aterradora en la puerta de la cocina.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, este caso no es aislado, pues en Argentina ocurrió otro hecho smiliar, mientras una pareja se tomaban fotos, descubren que hay un fantasma que se ha hecho viral.

Los hechos de la madrugada del 21 de octubre

Captan fantasma.

"Me aseguré de que Jeffrey (su esposo) seguía en la cama porque pensé que podía ser él… Comprobé la cámara y la miré fijamente durante un rato porque me pareció ver a alguien", relató.

Comentó que le habló a su esposo para que enfrentara a lo que consideraba como un intrusos, pero cuando Jeffrey bajó para ver qué es lo que estaba pasando, se dio cuenta que no había nadie, incluso el perro de la familia se encontraba muy tranquilo.

La imagen que ha circulado en redes sociales es una captura que ella misma hizo del video. Hay quienes creen que debe compartir las imágenes de video para que sea más creíble la aparición del fantasma.

"Nunca he sido un creyente de los fantasmas, pero nos han pasado cosas que nos hacen cuestionarlo… Esa imagen es aterradora. Pensar que hay algo así en tu casa te lo cuestionas todo… Cuando nos mudamos por primera vez no pasó nada, no fue hasta que llevábamos casi un año entero viviendo aquí".

Te puede interesar: VIDEO: fantasma es captado atacando a una pareja en su vivienda

¿Cómo se alimentan los fantasmas?

Captura de video.

Unos dirán que nada, que ya no necesitan materia para subsistir. Otros dirán que aromas, así como dicen que ocurre en los altares de noviembre: vienen los difuntos y se comen el aroma de las ofrendas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram