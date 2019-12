Joven ACUCHILLA a sus padres por quitarle el celular

Este caso, pareciera película de suspenso actual. Resulta que una pareja, al estar durmiendo plácidamente en su hogar, ubicado en la localidad de Coupiac en Francia, fue sosprendida por su hija de 13 años, quien se les fue encima con un cuchillo por quitarle el celular.

De acuerdo a datos de la investigación realizada por BFM TV, la adolescente habría sufrido un ataque de ira después de que sus padres le quitaran el aparato como castigo, y por eso motivo, decidió esperar a que ambos estén dormidos para agarrar un cuchillo y atacarlos.

Las heridas que les causó la joven, por suerte, no fueron graves, sin embargo, los padres tuvieron que ser trasladados inmediatamente a un hospital del poblado, señalaron fuentes sobre las primeras investigaciones.

El padre de la menor, quien es de origen portugués, comentó a las autoridades correspondientes que todo lo que ocurrió fue producto del enfado de su hijo cuando ellos le impusieron el castigo de no utilizar el teléfono.

A la joven le dio un ataque de ira porque le quitaron su celular

ADOLESCENTES Y LA TECNOLOGÍA

El uso excesivo de teléfonos celulares y las nuevas tecnologías han hecho que se conviertan en una extensión de nosotros mismos. De acuerdo a un estido de Forbes, el crecimiento anual de uso de smartphones es por encima del 40 por ciento anual, con 40 millones de teléfonos utilizados por jóvenes entre 15 y 29 años.

"No creo en el uso excesivo de la tecnología. No soy de los que cree que va a tener éxito por usarla todo el tiempo. Tengo un sobrino de 12 años al que le pongo algunos límites como no dejarlo utilizar redes sociales", dijo Tim Cook, quien es CEO de Apple.

En Francia se aprobó en 2018 una ley que prohibe el uso de diapositivos móviles a menores de 15 años dentro de las escuelas; ésta medida fue establecida luego de que más del 90 por ciento de niños entre 12 y 17 años tuvieran un celular y acudieran con él.

