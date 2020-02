Tras la visita de un turista de EU con coronavirus, México descarta contagios

El Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), no solo ha causado terror en China y otros países, pues, incluso México, teme que, en cualquier momento el virus mortal pueda llegar a tierra mexicana; por lo que, la Secretaría de Salud (SSA), se encuentra constantemente informando si hay o no casos en el país, y gracias a ello, se sabe que, de nueve casos sospechosos, todos se descartaron y hasta el momento, no existe algún otro caso.

Paciente con coronavirus visitó México

Hace algunos días, Estados Unidos (EE.UU.), anunció que, tiene un caso por el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), y que, dicho paciente había visitado la Ciudad de México, quien, unas horas antes de irse del país comenzó con síntomas con los que, finalmente lo diagnosticaron portador de mortal virus chino.

Ante la preocupación, SSA, explicó: “Por tal motivo, se está llevando a cabo una investigación epidemiológica para identificar contactos que pudieran haber sido contagiados”.

Además, agregó: “ninguno ha desarrollado síntomas de la enfermedad a más de 10 días de su exposición, lo cual supera el tiempo promedio de incubación que, es de entre seis y siete días”.

SRE rescata 10 mexicanos de Wuhan

Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que, fueron 10 los mexicanos que, fueron rescatados de la provincia china de Wuhan, con ayuda del gobierno de Francia, ya que, lograron pasar los filtros para ser evacuados.

Francia cuidará mexicanos evacuados del brote de coronavirus

La SRE, informó que, los 10 mexicanos evacuados de China, se mantendrán en Francia, hasta que, se descarte por completo que, no portan el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), y sean devueltos a México.

México no aplica protocolos sanitarios en vuelos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguran sus autoridades, no han puesto en marcha ningún protocolo sanitario por el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), ya que, no revisarán los vuelos de China, Francia o Estados Unidos de manera particular, ya que, la SSA no les ha indicado que, sea necesario; así que, solo preguntarán directamente a los pasajeros, si tienen o no síntomas como fiebre o alguna enfermedad respiratoria.

