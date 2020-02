Registro Civil exhorta a NO poner nombres que generen "bullying"

Gohan, Lady Di, Thor, son algunos de los nombres que con los que han sido registrados algunos niños en México, por lo que el registro Civil recomienda no hacerlo para no afectarles la vida y no sufran más adelante "bullying".

La titular de dicho insituto con sede en Tijuana, Magaly Ronquillo, al respecto, ésto fue lo que dijo:

"Se les exhora a que le pongan un nombre al niño desde luego que les guste, pero que no pueda ser sujeto de 'bullying' más adelante; si hacemos estas recomendaciones, los compañeros hacen el exhorto".

En las solicitudes se pueden observar nombres de actores, músicos, políticos y hasta personajes de ficción, y en muchos casos los padres de familia se ven influenciados o motivados por algo que les gusta demasiado o apasiona.

Sobre si hay casos en la ciudad de padres de familias que hayan querido poner nombres "vistosos" a sus pequeños, Ronquillo dijo:

"Ha habido de personajes de ánime, de historietas, de Disney, en fin. No me los sé estrictamente porque son nombres muy peculiares, pero si hemos tenido varios casos".

Lo reconfortante es que existe la posibilidad de que en algún momento, la persona pueda ir al registro civil y cambiar de nombre por uno que sea de mayor grado o que no propicie bullying.

Te puede interesar: Pareja lesboparental registra a 'Carlitos' como su hijo en Jalisco

"La ley contempla que más adelante, ya cuando el niño crece, si el niño quiere cambiarse de nombre o un adulto, siempre y cuando este nombre no atienda la realidad social o le cause prejuicio, puede hacer la rectificación también en registro civil", indicó la servidora pública.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana