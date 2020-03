Morelos: Con drones vigilan que Jojutla acate medidas contra el coronavirus

El gobierno municipal de Jojutla, Morelos, vigila con seis drones que los habitantes acaten las recomendaciones de la Secretaría de Salud establecidas a nivel nacional para evitar la propagación del coronavirus Covid-19; una acción similar a la que se realizó en China durante las primeras semanas de contagios.

Drones patrullan las calles de Jojutla

Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla, detalló que los drones que recorren todo el municipio, cuentan con altos parlantes y una grabación predeterminada que les recuerda a los habitantes seguir las medidas de sana distancia.

Morelos: Con drones vigilan que Jojutla acate medidas contra el coronavirus

“El dron anda patrullando, si de repente ve que afuera de una calle hay una reunión de gente se baja el dron de tal forma que la gente sienta la presión y se pueda retirar a sus casas”, agregó el presidente municipal.

Flores Bustamante señaló que las personas si están acatando las recomendaciones hechas por las autoridades federales, pero es importante exhortar a la población a no bajar la guardia ante la pandemia del Covid-19.

Los drones son operados paulatinamente las 24 horas del día desde un centro de monitoreo que adaptó el municipio exclusivamente para la vigilancia aérea. En la noche funcionan con un sistema de iluminación y cuentan con una cámara infrarroja para detectar movimientos en la oscuridad.

Morelos: Con drones vigilan que Jojutla acate medidas contra el coronavirus

El gobierno de Jojutla admite que la población aún se está acostumbrando a la aproximación de los drones, pero reconoce que son cada vez más los que se quedan en casa.

“Primero se espantan, honestamente no están acostumbrados a que de repente les estén llamando desde el cielo. Es momento de estar resguardándonos en casa por la circunstancia que estamos viviendo”, recalcó Juan Ángel Flores.

“Te recomendamos regresar a casa, te pedimos que te retires por las recomendaciones, no son vacaciones” y “respete las medidas sanitarias y no salgan de casa si no es necesario. La prevención es nuestra mejor aliada”, son algunos de los mensajes grabados que emiten los drones cuando ve alguna conglomeración de personas.

Te puede interesar: Llega coronavirus a Morelos; confirman los primeros dos casos de Covid-19

“Aquí nunca se imaginaron llegar a tener este tipo de vivencias. Como que un dron llegue hasta donde estas y te dé una llamada de atención”, señaló Gustavo Manzanares, coordinador de Comunicación Social de Jojutla y habitante del mismo, ubicado en la zona sur de Morelos.