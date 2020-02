Hoy no circula: Sábado 22 de febrero en CDMX y Edomex

Con la finalidad de disminuir y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México (CDMX) y en los 18 municipios del Estado de México, el programa Hoy No Circula establece que el sábado 22 de febrero los vehículos con holograma 2 y holograma pares si el ultimo dígito de la placa es par.

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), dio a conocer que en este cuarto sábado del mes de febrero los hologramas con la terminación 0, 2, 4, 6 y 8 no circularán el 22 de febrero de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y Edomex.

Estos vehículos hoy no circulan CDMX y Edomex

Sumado a que los todos los sábados el holograma 2 no puede circular y las terminaciones pares, en el programa Hoy No Circula también se adhieren a los automóviles foráneos, los cuales deberán frenar sus actívales de las 5:00 am a las 11:00 am.

Como cada cuarto sábado del mes, no circulan los vehículos con holograma 1 con terminación pares.

Cabe señalar que los vehículos especiales para personas con discapacidad, eléctricos e híbridos, así como los utilizados como transportes escolares u oficiales, no entran dentro de las medidas establecidas por el programa Hoy No Circula, por lo que podrán transitar con libertad.

El programa Hoy No Circula está vigente únicamente para el México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Programa Hoy No Circula contingencia

La Sedema reveló desde mayo del 2019 en la pagina web de la Ciudad de México un nuevo Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas con dos fases: la preventiva y la número 1.

En la preventiva dejan de circular el 50 por ciento de los automóviles de los gobiernos locales, municipales y federal. Y en la Fase 1 el 100 por ciento de dichos automóviles y el 20 por ciento de los hologramas indicados en los reportes de las autoridades.

Se espera en este 2020 la llegada de entre dos y siete contingencias atmosféricas solo en la Ciudad de México, esto gracias a un nuevo Índice de Calidad de Aire y Riesgos para la Salud, situación que pondría en alerta a las autoridades sobre las medidas que se deberían de tomar respecto al Hoy No Circula.

