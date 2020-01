Por contaminación en el agua, abuelito se “pudre en vida” por arsénico en la sangre

Investigan a trabajadores del INE por aumento salarial

Debido a la exposición prolongada al arsénico por aguas contaminadas, un hombre de 76 años de edad vive solo desde hace años en su humilde casa en el ejido 18 de Marzo en Coahuila con un problema que lo mantiene “pudriéndose en vida”.

Santos Martínez padece de arsenicismo, una enfermedad que se da por consumir alimentos o agua contaminados; el alto grado de arsénico en la sangre ha creado una infección que lo ha hecho perder el dedo pulgar.

Según datos de Milenio, don Santos afirma que su problema empezó por tomar agua de la llave, asegurando que esta enfermedad lo ha “quemado por dentro”.

“Estoy muy malo, mi cuerpo está dormido se me caen las cosas de las manos, los doctores me dijeron que tenía artritis, no puedo agarrar nada”, aseguró el hombre mayor que vive en una humilde vivienda de laminas y maderas.

Abuelito se “pudre en vida” por arsénico en la sangre

Desde hace años ha sido atendido por doctores de las comunidades cercanas y ha tomado medicinas en un intento de que el arsenismo sea curado o controlado, pero los resultados no han sido visibles.

“Es una cosa muy rara, me escurre el dedo; empezó leve, pero ha avanzado en todo el dedo pulgar”, afirmó el hombre mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Niños se intoxican en su clase de natación por exceso de cloro en el agua

A pesar de lo complicado de su enfermedad, don Santos mantiene de esperanza de que la ayuda de la comunidad de Francisco I. Madero y de la Comarca Lagunera lo ayuden, ya que debido a sus escasos recursos y a que se encuentra solo no ha podido lograr mantener un tratamiento adecuado para la enfermedad que lo “pudre en vida”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana