AMLO: Coronavirus puede llegar a México, por ahora no hay casos confirmados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, reiteraron que en el país no se tienen problemas del nuevo coronavirus, que a nivel mundial ha cobrado la vida de más de 80 personas y más de dos mil infectados; sin embargo, no descartaron el hecho de que el virus llegue y contagie a los mexicanos.

Fue durante la mañanera de este martes que López Obrador informó que hasta ahora no hay casos confirmados de personas infectadas por este virus.

Durante su participación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell detalló que en México han sido siete personas las que han presentado síntomas que causa el Coronavirus, sin embargo, después realizarles los estudios médicos correspondientes, se confirmó que no estaban contagiados.

“Los detalles de los pacientes eran sospechosos porque presentaban casos similares a los de neumonía y habían viajado a Wuhan, China, pero al final se diagnosticaban qué estaban relacionados con la hipertensión, el tabaquismo y los casos sintomáticos”, detalló.

López Gatell, enfatizó que el coronavirus, al tratarse de una epidemia, es inevitable su llegada a México, razón por la cual pidió “no caer en pánico, porque nuestro país ha tenido capacidad de reacción y diagnóstico".

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, es algo que no me gusta. Hasta ahora no hay casos confirmados. Fuimos de los países que tenían la capacidad diagnóstica siguiendo el protocolo técnico”, reiteró el funcionario federal.