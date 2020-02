Sheinbaum busca que los delitos vinculados con agresiones sexuales no prescriban

https://laverdadnoticias.com/politica/Sheinbaum-asegura-que-el-Congreso-de-la-CDMX-tiene-muchos-pendientes-este-2020-20200201-0083.html

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dijo que ya se está trabajando con el Cámara de Diputados de ese Estado para crear los elementos necesarios, así como modificaciones a las leyes, para que no prescriban los delitos vinculados con agresiones sexuales.

La servidora pública dijo que se destinaron aproximadamente 100 millones de pesos para crear el banco de ADN para agresores sexuales y que es probable que comience sus operaciones a mediados de año.

"Está pendiente la ley que presentamos respecto del Registro Público de Agresores Sexuales Sentenciados, que nos parece fundamental para erradicar y acabar con la impunidad en la ciudad", indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que la Ley Olimpia, contra agresiones en medios y en particular en redes sociales, ya fue aprobada por el Congreso de la ciudad, ésto al poner en marcha la Agencia Modelo Especializada en Delitos Sexuales dentro de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales Sede Bunker.

#Ahora Inauguración de la Agencia 6 para la Atención de Delitos Sexuales, sede edificio central #FGJCDMX https://t.co/r1o3FOuem6 — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 3, 2020

Respecto a la nueva agencia, indicó que al dar un repaso a algunas acciones para buscar erradicar la; violencia a las mujeres, advirtió que en su administración se toma muy en cuenta acabar con ello.

"No sólo porque es un tema fundamental y que las organizaciones, y las mujeres han visibilizado en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, sino que como mujer, como jefa de Gobierno, no podría no hacerlo", dijo Sheinbaum.

Agregó: "Si algo es importante siendo mujer en la Jefatura de Gobierno es desde la Jefatura tener una visión de género, y es poner en alto el tema de la violencia y su erradicación en la ciudad".

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana