Tras extinción del Seguro Popular, pacientes con cáncer de mama no reciben tratamiento

pacientes con cancer de mama se manifiestan en cdmx

Pacientes con cáncer de mama salieron la tarde de este jueves a las calles de la ciudad de México (CDMX) para levantar la voz, ya que no recibirán más de manera gratuita su tratamiento porque les quitaron el Seguro Popular.

Autoridades y administrativos de la Fundación de Cáncer de mama (FUCAM) dio a conocer este día que los tratamientos ya no serían cubiertos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/pNEuJYIk5v — FUCAM Cáncer de Mama (@FUCAMM) February 20, 2020

Indicaron que dicha situación es alarmante, pues la vida de muchas mujeres beneficiarias de dicho programa está corriendo riesgo; a las que se les detectó la mortal enfermedad y se encuentran bajo un tratamiento específico o atención médica.

"Ya no quieren dar el servicio, que hasta el día de ayer (miércoles) terminó lo del Seguro Popular. Antes no se pagaba nada por equis razón, ahora el tratamiento sale en 12 mil si uno quiere su quimio", dijo una manifestante.

Agregó: "Nos están diciendo que, si queremos nuestros papeles para podernos ir a otro lado, para que nos puedan atender porque aquí ya no".

Manifestantes ya no cuentan con Seguro Popular

Las pacientes con cáncer de mama caminarion varias cuadras para manifestarse en tres carriles de la Calzada de Tlalpan para que las autoridades las escuchen.

"Fucam no nos está negando la asistencia, el problema es que ya no tenemos Seguro Popular, mucha gente ya no tenemos tratamiento, mucha gente dependemos de una quimio".

Mencionó que "mucha gente viene de fuera con los escasos recursos con lo de su pasaje y que le digan ya no tienes tratamiento y ahora tienes que pagar ahorita por él".

Te puede interesar: Menor con cáncer muere en Jalisco por falta de medicina; gobernador niega servicio

Para que ellas pudieran retirarse del lugar, exigieron la presencia del secretario de Salud (SSA), Jorge Carlos Alcocer Varela.

Sí­guenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana