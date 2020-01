Cabildo de Puebla no tiene atribuciones para avalar matrimonios igualitarios: Barbosa

Luego de que los integrantes del cabildo del municipio de Puebla votarán a favor de los matrimonios igualitarios en la ciudad y sus 17 Juntas Auxiliares, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el municipio no tiene ninguna atribución en temas que competen al código civil.

Van en contra de la ley

En entrevista con medios de comunicación, Barbosa Huerta, indicó que a pesar de desconocer el acuerdo que aprobó el cabildo de la capital del estado, insistió que las autoridades municipales no pueden tomar decisiones en temas que no les corresponde.

“Lo que hizo el Cabildo. Que puedan tener atribuciones un ayuntamiento en sus juntas auxiliares para que pueda permitir lo que no está permitido en la ley es imposible (…) no vamos hacer cosas que no nos corresponden y nos van a tirar cualquier decisión porque no es nuestra atribución”, recalcó.

Puebla, a favor de matrimonios igualitarios

El pasado viernes, la mayoría de los integrantes del Cabildo del municipio de Puebla votaron a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo en los registros civiles de la ciudad y sus 17 juntas auxiliares.

Al respecto, Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, presentó la iniciativa y señaló que en atención a la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema corte de Justicia (SCJN), se pronunciaba a favor de la pluralidad y el respeto al derecho de todas las personas.

Y es que el 6 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Civil para el Estado de Puebla que define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Exigen tome sus atribuciones

En tanto, Fabiola Tépox Garcilazo, presidenta del Frente Nacional por la Familia, exhortó a la alcaldesa dejar de extralimitarse en sus funciones, pues debe atender y resolver los temas urgentes que sí le competen, tales como la seguridad, mala calidad en los servicios, administración y movilidad, entre otros.

Aseguró que tanto en el territorio estatal las uniones entre personas del mismo sexo no se han legalizado, "hoy, a nivel estatal, es de observancia general lo que cita el artículo 294 del Código Civil que a la letra dice: 'el matrimonio es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia'".

Por ello "aclaramos que, tanto en el municipio de Puebla y sus 17 juntas auxiliares, como en los demás municipios del estado de Puebla, las uniones homosexuales no se han legalizado”, dijo.

