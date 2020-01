Asegura AMLO que Guardia Nacional está en el sur para hacer respetar la ley

Luego de los cuestionamientos surgidos por la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para retener a los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su presencia es únicamente para hacer respetar la ley, sin violar los derechos humanos.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO recalcó que con la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en el sur de Chiapas, México ha logrado su objetivo, aunque parezca contradictorio, de ofrecer protección, además de aplicar la ley y ofrecer refugio.

“Cuando dicen ¿por qué la Guardia Nacional?, porque necesitamos que se respeten las leyes como lo hacen todos los países sin violar derechos humanos y también con protección”, declaró AMLO.

Añadió que con la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur, también se ha logrado tener un registro controlado de los migrantes que han ingresado para tener un trabajo temporal o bien, mientras se resuelve su solicitud de asilo.

“Derechos humanos, ofrecer refugio y aunque parezca contradictorio protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden porque así era antes también, los desaparecían”, manifestó.

Te puede interesar: Tras bloqueos de México, migrantes regresan a Guatemala

Dijo que a sus adversarios políticos les gustaría que la Guardia Nacional ejerciera represión en contra de los migrantes para demostrar un fallo en su política migratoria, pues aseguró que hasta ahora los oficiales no lo han hecho "porque no somos iguales”.

“Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado, incluso ayer”, puntualizó López Obrador minutos antes del mensaje que emitirá la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el tema de los migrantes.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana