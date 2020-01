Alistan en Hidalgo padrón estatal de intérpretes indígenas

El gobierno del estado de Hidalgo anunció, para este 2020, la creación de un padrón estatal de intérpretes indígenas, debido a que la entidad no cuenta con uno.

De acuerdo con Enrique Simón Romero, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, actualmente solo se cuenta con un padrón nacional, por lo que quieren replicar esta dinámica para preservar las lenguas indígenas de México.

Padrón Estatal de Intérpretes Indígenas inició en 2019

El funcionario detalló que dicho padrón comenzó a elaborarse en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) desde diciembre de 2019, por lo que para finales del primer semestre de 2020, se prevé pueda quedar terminado y sirva para las comunidades indígenas.

Miles de indígenas han sido encarcelados injustamente debido a la falta de un traductor.

Añadió que la elaboración del padrón ayudará a tener un registro exacto del número de traductores que existen en la entidad, los cuales serán puestos a disposición de la sociedad que así lo requiera.

“El padrón consiste en la lista de los intérpretes indígenas que han sido certificados en cualquier ámbito como procuración de justicia, salud o desarrollo social, vendrá su nombre, la lengua que hablan, habrá un conocimiento de ellos y podemos ponerlos a disposición de cualquier persona que los requiera podrían utilizar el padrón para poder contactarlos y poder trabajar con ellos”, explicó.

El funcionario aseguró que el estado de Hidalgo, ha sido reconocido a nivel nacional como uno de los estados del país con mayor número de intérpretes de lenguas indígenas.

Actualmente, en el estado de Hidalgo existen 77 intérpretes certificados en materia de procuración de justicia y 41 en salud en las lenguas de ñhañhu, náhuatl y tepehua.

Simón Romero dijo que el tener intérpretes a lo largo de la entidad ha servido también para la procuración de los derechos humanos de los indígenas.

“En el tema jurídico es fundamental porque por algún error de interpretación o de no entender podría una persona inocente estar en la cárcel o una persona que le hicieron algún tipo de agravio y no habla el español en un Ministerio Público no podría defenderse, en el tema jurídico es vital porque le da certeza a la población originaria de que le están hablando en su lengua”, enfatizó.

