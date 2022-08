Zoológico de Tamaulipas recibe a seis felinos de Black Jaguar-White Tiger

Seis felinos que en el mes de julio fueron rescatados del santuario Black Jaguar-White Tiger, en la Ciudad de México, llegaron al zoológico de Tamatán de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su recuperación y adaptación al recinto.

Este lunes a través de sus cuentas de redes sociales, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer la donación de estos animales que sufrieron maltrato animal.

"Quiero compartirles que el #ZoológicoTamatan de #CdVictoria recibió 6 felinos que fueron entregados en donación y que formaban parte del santuario Black Jaguar- White Tiger en la #CDMX”, escribió.

Se trata de cuatro leonas, dos de ellas cachorras, de las adultas una es blanca y la otra amarilla, hay también una tigresa y un león blanco adulto.

Como se informó en La Verdad Noticias, fue el pasado 4 de julio que el activista Arturo Islas destapa condiciones deplorables de felinos en dicha fundación ubicada en el Ajusco en la Ciudad de México.

Sigue libre responsable de maltrato animal en santuario, reprochan

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta, denunció que las autoridades se están convirtiendo en cómplices al no existir hasta el momento responsables por el abandono y maltrato de especies en el santuario Black Jaguar White Tiger.

Además, reprochó el grado de impunidad e indolencia que ha mostrado la Fiscalía General de la República, pues ya se cumplieron más de 40 días desde que fue interpuesta la denuncia penal contra Eduardo Mauricio Moisés Serio en su calidad de propietario, por graves daños contra la biodiversidad al haber puesto en riesgo la vida de especies silvestres catalogadas como amenazadas.

"No entendemos qué está pasando que a más de un mes de que fueron encontrados en un lugar sin ningún tipo de registro, más de 200 animales en el total maltrato y abandono, y que las autoridades aún no tengan un detenido, no haya nadie que esté pagando las consecuencias, que hayan tenido que ser terceros los que se hagan cargo de ayudar a los animales con sus recursos”, explicó.

Felinos que fueron trasladados a Tamaulipas estarán en observación

Por su parte, el director del Zoológico Tamatán, José Juan Ramírez Zárate, aseguro que los ejemplares estarán en cuarentena, serán atendidos por medios veterinarios, estarán al pendiente de su evolución y una vez recuperados podrán ingresarlos a la población animal.

"No estarán ahorita visibles para el público, vamos a tenerlas en una parte especial con atención médica, cuidado, observación y para posteriormente según su progreso poder integrarlas a los recintos correspondientes qué es la zona africana y la zona asiática de Leones y tigres", explicó.

