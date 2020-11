Zoé Robledo visita unidades médicas del IMSS tras inundaciones en Tabasco.

La noche del pasado domingo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión a las unidades médicas del Instituto en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que se han visto seriamente afectadas por las inundaciones.

En ese sentido, Zoé Robledo destacó la ardua labor y profesionalismo del personal de la UMF No. 47 que en medio del caos y la adversidad ha mantenido los servicios de atención continua y la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Trascendió que en el recorrido por la UMF No. 47 estuvo acompañado de la administradora y directora de esta Unidad, Miriam Violeta Rodríguez y la doctora Gladys Torres Alcázar, respectivamente, así como por la titular de la Representación del IMSS en Tabasco, Maestra Rosalinda Madrigal. Posteriormente el director del IMSS se desplazó a la UMF No. 46.

Zoé Robledo anunció que se trabaja en un plan integral para resolver las afectaciones que sufren dichas instalaciones sanitarias. Acompañado de la maestra Rosa Herlinda Madrigal, representante del IMSS en Tabasco, comentó que se trata de un centro modelo:

“Así como la ven ahorita por las lluvias, ha recibido varias veces el premio de calidad, de nuestro Premio de Competitividad, da consulta, tiene admisión continua, es de verdad ejemplar, y además no es muy antigua tiene apenas 11 años”, destacó Robledo.

No obstante, se ha inundado en diversas ocasiones, “y este año no ha sido la excepción. Desde mayo el personal ha trabajado de manera continua, no han parado la atención, han seguido haciendo lo que les corresponde en la parte de la pandemia y ha seguido también dando consulta”, reconoció.

Llegamos a Villahermosa a la #UMF 47 con la Enf. Rosa Herlinda Madrigal, nuestra representante del @Tabasco_IMSS y el equipo.



A pesar de la contingencia, nuestro personal ha seguido operando y dando consulta. Trabajamos en la estrategia para prevenir daños. Les vamos contando. pic.twitter.com/Nl6iaqAKTS — Zoé Robledo (@zoerobledo) November 8, 2020

Finalmente, Robledo añadió: “Estamos aquí empezando a diseñar un programa integral para resolver esto, porque sucede año con año, además tienen una afectación me decían por el sismo, más las lluvias. Ahora sí que le ha llovido a la 47, pero por eso estamos aquí (…) para hacer un plan de ataque y que podamos resolver esto ya estructural y permanentemente”.

