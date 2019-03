Zedillo respaldó entrada de Aguakan en Quintana Roo

El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, estaría detrás del consentimiento a la operación y abusos de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguakán, de acuerdo con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

La diputada federal por Morena y presidenta del Barzón, Patricia Palma, señaló que en una charla que tuvo con el exmandatario de Quintana Roo, Zedillo, su padre y su hermano habrían impulsado en los 90 la operación de la empresa, que enfrentaba problemas de dinero por el error de diciembre.

“La concesión se dio a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo, cuyo presidente era Jorge Ballesteros, que creó la filial Aguakán para que se hiciera cargo de la operación de la concesión”, dijo.

“Solo me enteré que como la empresa necesitaba dinero, el presidente Zedillo que la estaba apoyando, propuso como socia a una empresa gringa que quebró en Estados Unidos”, confirmó Villanueva Madrid a la legisladora.

Confirma el exgobernador Mario Villanueva Madrid, que el expresidente Ernesto Zedillo impulsó la entrada de Aguakán a Quintana Roo.



Una investigación de La Verdad señala que efectivamente, en la década de los 90, la empresa de la familia Ballesteros, Grupo Mexicano de Desarrollo, GMD, enfrentaba serios problemas económicos en 1994, producto del error de diciembre al inicio del mandato de Zedillo.

Crescencio Ballesteros, fundador del conglomerado empresarial de desarrollo de infraestructura del que surge Aguakán, enfrentó problemas financieros desde 1992, cuando a través de la empresa Synkro sufrió pérdidas derivado se dijo, de la reducción del poder adquisitivo.

Esta crisis se agravó en 1994, cuando Synkro enfrentó adeudos por 300 millones de dólares y al borde de caer en impago de compromisos.

Crisis por infraestructura

La debacle más fuerte del consorcio de los Ballesteros se presentó cuando decidieron invertir a la interminable Autopista del Sol, la Cuernavaca-Acapulco, que lo orilló a cobrar un peaje excesivamente elevado.

También enfrentó una cuantiosa deuda con los bancos que financiaron el proyecto, así como un retraso de varios años para obtener utilidades para el GMD.

Finalmente, con el paso de los años, el consejo directivo de la empresa Desarrollo Hidráulicos de Cancún ha cambiado y el último movimiento registrado es la designación de nuevos socios suplentes del organismo, ante la renuncia de uno de ellos.

Ernesto Zedillo y Mario Villanueva, durante la inauguración de una de las obras en Quintana Roo.



“Se resuelve aceptar la renuncia del señor Manuel Rodríguez Arregui, al cargo de Consejero Suplente del Órgano de Administración de la Sociedad, se resuelve aprobar la designación del señor Santiago Ortiz Monasterio Lebrija, como Consejero Suplente del Consejo de Administración de DHC.

“Y se resuelve ratificar a los señores Jorge Ballesteros Franco, Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez, como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración de DHC, y a los señores Diego X. Avilés, Paul Andrew Rangel Merkley y Fernando Ramos González de Castilla, como Consejeros Suplentes de dicho Órgano de Administración”, señala el documento de la asamblea realizada en asamblea especial realizada en abril de 2018.

Urgente, revisar calidad del agua

La diputada federal por Morena, Patricia Palma, aseguró que es urgente revisar la calidad del agua que entrega Aguakán a los usuarios, por lo que señaló que buscará revivir el punto de acuerdo que presentó en San Lázaro, para que se exija este análisis.

Patricia Palma, diputada federal por Morena, señaló que es urgente revisar la calidad del agua que entrega Aguakán a los usuarios.



“Cuando nosotros elaboramos este punto de acuerdo lo realizamos partiendo de muchas vertientes, se dice que el agua es potable y no lo es, porque no reúne las condiciones para poderla calificar como potable”, afirmó la legisladora en entrevista.

Aseguró que de acuerdo con la Constitución, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Sin embargo, insistió, no se reúnen esas condiciones porque tenemos nosotros en el estado de Quintana Roo zonas en donde el agua llega como lodo.

“Yo voy más al derecho al agua, como un derecho humano sea respetado, y que las instancias involucradas en darle a la población este derecho, tienen que cumplir a lo que estamos pidiendo desde el Congreso de la Unión”, afirmó.