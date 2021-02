Youtuber mexicano exhibe como viven personas en túneles de CDMX

Cómo viven las personas dentro de los túneles del Viaducto Miguel Alemán, vía rápida que atraviesa varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) fue documentado por el youtuber mexicano Yulay a través de las redes sociales.

Durante la grabación, compartida en su canal de YouTube, Yulay muestra cómo viven alrededor de 28 a 32 personas que tienen como hogar una alcantarilla.

La alcantarilla donde viven las personas en situación de calle se enuentran en un lugar repleto de cucarachas, basura y heces fecales y está ubicado en una vía importante de la ciudad a la altura de calzada de Tlalpan, según lo difundido por el youtuber.

El youtuber mexicano visitó los túneles de la CDMX

Youtuber mexicano muestra como viven algunas personas en túneles

Durante su recorrido, el youtuber cuestionó a uno de los habitantes, quien se identifica cómo Ale. El hombre dijo que prefiere dormir dentro de la alcantarilla que en la calle, debido a que el lugar es más caliente y está menos expuesto.

Yulay también cuestionó a Ale sobre las condiciones de higiene que se mantienen dentro de las alcantarillas. El hombre explicó que en algunas ocasiones sí han contraído infecciones en la piel.

Dichas infecciones pueden aparecer como granos pero pueden convertirse en infecciones graves, de acuerdo con el testimonio.

“Mira, aquí tengo la marca de que aquí tuve la infección, mira. Me salió cómo un granito y empecé a rascar, a rascar, y pues obviamente me aseaba y todo y luego me empezó a escurrir pus con sangre y yo decía pues es normal por la herida y estar aquí. No le quise tomar atención hasta que después me fui a un hospital y me dijeron que era infección y fui tratado y me dieron antibiótico”, declaró Ale.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las personas que viven en los túneles del Viaducto Miguel Alemán de la CDMX, han adaptado hasta una especie de gimnasio. Ahí pasan los días y las noches.

TE PUEDE INTERESAR: Don Baldemar, el abuelito que vive en la calle y vende dibujos para sobrevivir

Por su parte, Ale compartió que usualmente suele encontrar su alimento en los basureros y come los residuos que encuentra, por lo que el youtuber le ofreció comida, aseo personal y un cambio de imagen.

Con información de Sinembargo

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.