Yaya fue arrojada del camión en pleno asalto; murió días después

Sus familiares están destrozados, les preocupa el futuro de los niños y que el caso quede impune.

Idalia Berenice Mora , conocida por sus familiares como Yaya, iba a entrar a trabajar después de que se tomó un receso para ser mamá por segunda ocasión.

Era sábado y se dirigía a una capacitación laboral, cuando el camión de transporte público donde viajaba fue asaltado. Ella fue arrojada del vehículo y al caer se golpeó en la cabeza, le provocó una lesión que la mantuvo en coma por 14 días, después falleció.

Como consecuencia de la caída tuvo una fractura de cráneo, debido a la gravedad los servicios de emergencia tuvieron que ponerla en coma inducido y ser operada de emergencia en el Hospital de Xoco.

Entre las complicaciones causadas por la lesión craneal, se le presentaron infecciones respiratorias que combatió hasta el final, pero su sistema inmunológico ya estaba muy débil, relató Ricardo Mora, su hermano mayor.

Yaya dejó a dos pequeños, uno de siete años y una bebé de 8 meses. Sus familiares están destrozados. Les preocupa el futuro de los niños, y que el caso quede impune. Mientras que la joven luchaba por su vida en una cama del Hospital Xoco, Ricardo Mora batalló con la ineficacia de las autoridades que intentaron darle carpetazo al caso, al no avanzar y frenar las investigaciones, aun cuando estaba viva.

En ese intento, en el Ministerio Público le preguntaron si su hermana "no había intentado suicidarse al aventarse del camión en movimiento". En realidad no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, porque la investigación no ha dado luces.

El incidente fue el 1 de julio sobre la calle Concepción Beistegui y casi Eje Central en la colonia Del Valle. Yaya iba a bordo del autobús, lo único que se ha podido constatar es que una señora de nombre Marilú fue la que llamó al 911 y la auxilió en todo momento. Marilú la vio tirada en el pavimento. Sangraba y estaba inconsciente, también comentó que unas personas se acercaron y dijeron que el camión lo estaban asaltando, corrieron a alcanzarlo y el conductor se detuvo.

"Se hizo un ´borlote', un ajetreo alrededor y la gente empezó a perseguir a un camión, dice la señora Marilú que se detuvo más adelante, pero ya no sabe que pasó, porque todo esto lo dejó de lado, pues su preocupación era mi hermana. Llegó una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos la levantaron y se la llevaron a Xoco".

La mujer que la ayudó se dio cuenta que Yaya, traía una bolsa de mano. En ella había una agenda y al abrirla estaba un número de teléfono en caso de emergencia. Llamó y contestó el papá. Al inició pensó que era una extorsión después se dio cuenta que era cierto y le habló a Ricardo. Le dijo que su hermana había tenido un accidente y que estaba en el Hospital de Xoco. Al llegar se dio cuenta de la gravedad de su hermana. Los doctores le dijeron que tenían que inducirle el coma y operarla.

El problema fue que la clínica estaba saturada porque un día antes se había inundado el Hospital General La Villa y trasladaron algunos pacientes a Xoco. La intervinieron el domingo al rededor de las 12:45 de la madrugada y la subieron a piso. Su familia se fue a descansar. Ricardo fue al Ministerio Público para ver que había pasado. Al llegar comenzó su viacrucis. No tenían ni un expediente ni nada. La persona que lo atendió le dijo que no tenía gente y que un día anterior no había guardia.

"En el MP me prometieron abrir una carpeta de investigación ese mismo día y me citaron a declarar el lunes".

Además de las cámaras, así como el testigo, que es la señora Marilú, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ) no tiene nada más. Ni siquiera cuentan con el reporte de la ambulancia de Cruz Roja, no la han integrado a la carpeta de investigación. El policía de investigación asignado al caso le dijo que sí estaba el video, el reporte del 911, y que tenían el nombre del conductor de un camión, la ruta y el número de la patrulla que asistió al lugar, sin embargo los uniformados aseguraron que Yaya decidió no presentar cargos, y por eso no detuvieron a nadie.

La contradicción es que su hermana estuvo todo el tiempo inconsciente.

"Lo que me preocupa es que la investigación no está llegando a ningún lugar, que esa declaración del policía de investigación no se refute o se decide no hacer nada más. También me preocupa que los patrulleros hayan recibido algún tipo de pago o incluso a la ruta y se intente dar carpetazo al caso".

Destacó que cuando inició la denuncia y se abrió la carpeta de investigación, en el MP le sugirieron si su hermana se había intentado suicidar. Sin embargo, Ricardo afirma que no había motivos para ello.